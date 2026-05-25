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哥伦比亚原住民「争山头」引武斗 至少7死过百伤︱有片

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更新时间：11:45 2026-05-25 HKT
发布时间：11:45 2026-05-25 HKT

5月21日(周4)，哥伦比亚考卡省（Cauca）西尔维亚（Silvia ）有原住民群体之间因领土问题发生武力冲突，造成至少7人死亡，100多人受伤。目前哥军方已向该地区派遣兵力，防范局势升级。

死伤者多为枪伤所致

冲突发生在考卡省的一个农村地区，双方为米萨克族（Misak）与纳萨族（Nasa）原住民，争端源于两族都宣称对同一片土地拥有所有权。

一天后，哥伦比亚军方已向该地区部署 500 多名士兵以及空中支援，以保障社区安全并防止局势升级。哥伦比亚国防部长佩德罗．桑切斯（Pedro Sánchez）周五向媒体透露，初步统计显示至少有7人死亡，110多人受伤——其中大部分是枪伤。 「这个数字可能还会上升，」他警告。

哥伦比亚国家土地管理局在新闻稿中表示，自4月紧张局势首次爆发以来，该机构一直参与调解会议和技术工作小组，以「明确双方的领土边界」。该机构敦促双方继续留在谈判桌。另外，联合国人权事务高级专员办事处驻哥伦比亚办事处在冲突当天就呼吁当地社区保持冷静，并敦促当局调查并起诉造成伤亡的责任人。

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