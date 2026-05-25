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伊朗局势︱特朗普：美伊「尚未谈妥」 拒重蹈奥巴马「烂协议」覆辙

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更新时间：11:32 2026-05-25 HKT
发布时间：11:32 2026-05-25 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）24日表示，美国与伊朗的协议「尚未完全谈妥」，并指责一些不了解情况的人对其「妄加批评」。同时，他也批评前总统奥巴马（Barack Obama）当年与伊朗达成的是一项「烂协议」。

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美媒：草案遭强烈批评

特朗普在社交媒体上发文表示，如果他与伊朗达成协议，那将会是一份「好的、合适的协议」。他强调，目前没有人看过协议内容，因为尚未完全谈妥，呼吁外界不要听信那些对自己不了解的事情而妄加批评的「失败者」。

根据美媒报道，这份协议草案虽未对外公开，但已引发部分人士猛烈批评，认为它实际上削弱了特朗普政府自身设定的目标。白宫官员当天向媒体表示，美伊距离签署协议「尚需数天」。

特朗普也再度批评前总统奥巴马当年与伊朗达成的协议，认为那是一份「烂协议」，不仅给了伊朗大量现金，还为伊朗取得核武铺好了一条清楚且开放的道路。

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