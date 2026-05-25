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自称「耶稣」精神病枪手白宫外开火 遭特勤局击毙

即时国际
更新时间：09:18 2026-05-25 HKT
发布时间：09:18 2026-05-25 HKT

美东时间周六傍晚6时许，一名男子在白宫附近的检查站朝特勤局人员开火后，遭特勤局人员击毙，另有1名路人中弹。21岁枪手贝斯特（Nasire Best）有精神疾病史，曾在社交媒体发文自称「真正的」拉登，并意图伤害总统特朗普。他又曾经声称「自己是耶稣基督」。

现场枪响约20次

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该名疑犯在接近白宫门外的安全检查哨时，突然从随身袋中掏出手枪，直接朝在场特勤局人员开火。驻守的特勤局特工随即开枪回击，双方在白宫大门附近展开激烈交火。疑犯中弹后被紧急送院，宣告不治。特勤局指事件中并无任何执法人员受伤，但另有一名无辜路人中弹。目前尚无法确认该名路人是被哪一方流弹所伤。媒体报道，现场响起大约20声枪响。事发时，不少媒体记者正聚集在白宫北草坪，特情局人员随即清场，将在场记者带入白宫简报室躲避，并大喊「趴下」「有人开枪」。

枪手为来自东部马里兰州的21岁男子纳西尔．贝斯特，有精神疾病史。特勤局对他「并不陌生」。过去一年多来，他曾多次在白宫建筑群外围徘徊，并打探如何潜入该建筑。

法庭起诉书指出，执法人员去年夏天就曾与贝斯特有过多次交锋。去年6月，他因拦停特工并发出威胁被特勤局拘留；同年7月，他又因闯入禁区再次被拘留。报告显示，贝斯特当时行为异常，声称「自己是耶稣基督」。执法官员透露，疑犯曾因情绪问题被法庭下达「禁制令」。

声称「自己是耶稣基督」

调查人员发现，贝斯特在社交平台发表过极端言论，不仅自称是「真正的拉登」（已故恐怖大亨）及「上帝之子」，更曾发布至少一篇涉及意图伤害总统特朗普的内容。事发时待在白宫的特朗普并未受波及。特朗普周日凌晨在社交媒体发文说，开枪的贝斯特「有暴力史」，且「对美国最珍视的建筑（白宫）怀有执念」，并将此事件与上个月的「白宫记者协会晚宴枪击案」相提并论。

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