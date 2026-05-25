孟加拉爆麻疹疫情 逾500童死

南亚国家孟加拉最近爆发麻疹疫情，根据上周六公布的官方数据，疫情已造成逾500名儿童不治，为该国数十年来可预防疾病的最致命疫情。首都达卡各医院设立专用病房收治病患已不堪重负，并严重缺少加护病床。

过去两月逾6万疑似病例

孟加拉麻疹死亡病例不断上升，上周末24小时内就有13名儿童不治。根据衞生部门的数据，自3月15日以来，疫情已造成512名儿童死亡，其中至少86名儿童死于确诊麻疹感染，另有426名死者，出现与该疾病相符的症状。

在3月15日至5月23日期间，衞生部门在全国发现62507宗疑似麻疹病例，以及8494宗实验室确诊病例。孟加拉启动大规模疫苗接种来抑制疫情。联合国儿童基金会（UNICEF）孟加拉代表佛劳尔斯上周称，已有1800万名儿童接受疫苗接种。但衞生单位指出，可能还需要数个月才能完全显现接种成效。

UNICEF20日表示，孟加拉自2024年人民示威推翻威权政府之后，疫苗接种就开天窗，导致大批儿童未受保护。麻疹具有高度传染性，能透过咳嗽和打喷嚏迅速传播，一旦感染并无特效治疗方法。