美名校高材生弑弟吞食眼球 患精神分裂被判无罪 却狱中疑轻生亡

美国发生一宗震惊当地的骇人伦常惨剧。一名毕业于美国名校、曾为大学明星足球员的高材生，去年2月在寓所内残忍杀害亲弟弟，更疯狂地挖出对方眼球吞下，并纵火烧死宠物猫。该名男子因被诊断患有严重精神分裂症，今年3月获法院裁定因精神疾病无须承担刑事责任，原定本月出席听证会以决定是否入住精神病院，惟最新消息指，他于本月8日被发现陈尸监狱内，初步研判疑似轻生身亡。

名校出身家境优渥 突变精神分裂

涉案男子为现年30余岁的赫特根（Matthew Hertgen）。他毕业于美国知名学府维思大学（Wesleyan University），在校期间曾是明星足球员，且家境优渥，生活于高级社区。然而自2021年起，他的精神健康状况急剧恶化。

26岁的约瑟夫遭兄长赫特根活活殴打致死。检控官办公室照片

赫特根在校期间曾是明星足球员，且家境优渥，生活于高级社区。检控官办公室照片

美国媒体于5月23日引述默瑟县（Mercer County）检察官办公室证实，赫特根已于本月8日在当地监狱内去世。Alamy示意图

这宗骇人听闻的谋杀案发生于2025年2月。赫特根在位于高级社区的住宅内突然失控，手持利刀并挥舞高尔夫球杆，疯狂袭击其26岁的亲弟弟约瑟夫（Joseph Hertgen），将其刺伤，再活活殴打致死。

受「预言与神圣幻象」折磨 多次幻想自己是上帝

警方接报赶抵现场时，约瑟夫已倒卧在血泊中身亡。更令人毛骨悚然的是，赫特根在行凶后，竟残忍地当场挖出弟弟的眼球并吞入腹中。不仅如此，他随后还纵火将家中的宠物猫活活烧死。他在完成一连串疯狂杀戮后，自行报警称「家中发现尸体」，警方随后赶至现场将其拘捕。

法庭于今年3月审理案件，法医心理学家在庭上披露了赫特根极度扭曲及混乱的精神世界。专家指出，赫特根被诊断患有严重的精神分裂症，长期遭受「预言与神圣幻象」的折磨。他曾多次幻想自己是耶稣基督、反基督者、上帝，或自以为拥有多个灵魂，甚至坚信世界正处于末日边缘，必须透过「献祭谋杀」才能拯救世界。

因病免刑责 原定本月听证会决定去向

基于专家的诊断，法院于今年3月裁定，赫特根在行凶时受到精神疾病影响，对其行为无须承担刑事责任。司法法律程序随后安排了一场原定于今年5月举行的听证会，以决定他未来的监护权归属，其中一项主要选项为将其送往州立精神病院接受中长期治疗。

然而，美国媒体于5月23日引述默瑟县（Mercer County）检察官办公室证实，赫特根已于本月8日在当地监狱内去世。报道指出，赫特根自2025年2月被捕入狱后，曾有在监狱内尝试上吊轻生未果的前科。尽管当局目前尚未公布正式的尸检报告，但执法部门初步研判其死因疑似为自杀。