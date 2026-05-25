伊朗局势｜伊媒：美仍在谅解条款上设障碍 特朗普称不急于达成协议维持海上封锁

美国总统特朗普于当地时间24日在社交媒体发文透露，美伊谈判正以有序且建设性的方式进行，形容「尚未完全谈妥」。他强调，已告知美方代表不必急于达成协议，美国对伊朗的海上封锁将持续有效，直至协议正式达成、获得确认并签署为止。与此同时，伊朗官方塔斯尼姆通讯社报道，尽管双方进行了对话，但美国仍在谅解备忘录的部分条款上设置障碍，当中包括解冻伊朗被冻结资产等核心议题，至今仍未解决。

白宫消息：已完成95%内容 倾向给予数日考虑

不过，沙特阿拉伯阿拉比亚电视台24日引述消息报道，美伊之间仍有可能达成谅解备忘录，而且斡施方巴基斯坦会在谈判双方无需到场的情况下宣布这份谅解备忘录。之后美伊双方将就最终协议进行谈判，下一轮会谈可能在6月5日举行。

特朗普在贴文中反驳外界批评，指不少不了解情况的人对协议妄加揣测，并重申如果最终达成协议，内容必然是良好且合适。他补充指，美伊关系正变得更加专业和富有成效，但称双方都必须谨慎行事，确保万无一失，绝不能犯任何错误。

特朗普日前曾宣称，华府与德黑兰已就一项和平协议「基本达成」谅解备忘录，当中包括重新开放霍尔木兹海峡。路透社引述消息指出，该拟议框架将分三个阶段展开，包括正式结束战争、解决霍尔木兹海峡危机，以及启动为期30天的更广泛协议谈判窗口。不过，特朗普最新表示不急于签署，外界普遍解读谈判或出现阻碍。

美国媒体报道指，白宫并未预期协议能于24日当天落实，预料仍需时数日。霍士新闻（Fox News）同日引述美国官员透露，德黑兰已初步同意协议框架，双方实际上已完成95%的内容，目前正就具体措辞进行细致磋商。该官员表示，这两天内不会与伊朗签署协议，特朗普倾向给予对方几天时间考虑。

伊方强调不可逾越红线

另一美国媒体Axios则引述美国高级官员简报称，美方官员虽然对数日内签署协议持乐观态度，认为有助避免战争升级及缓解全球石油供应压力，但协议需要获得包括最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）在内的伊朗领导层批准，美方承认最终仍有破裂风险，且目前仍未能确定伊朗是否能满足特朗普对核问题的要求。

与此同时，伊朗官方塔斯尼姆通讯社报道，尽管双方进行了对话，但美国仍在谅解备忘录的部分条款上设置障碍，当中包括解冻伊朗被冻结资产等核心议题，至今仍未解决。报道指，基于上述原因，谅解协议仍存在无法达成的可能性，伊朗方面已明确强调，绝不会为了维护人民权利而逾越红线。

伊朗最高领袖顾问更扬言，如果伊朗再次遭遇攻击，将会打破美国海军的封锁，并宣布退出《不扩散核武器条约》。