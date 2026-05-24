热浪袭印度︱气温达45℃夺至少16命 老人孕妇被劝别出门
更新时间：19:15 2026-05-24 HKT
发布时间：19:15 2026-05-24 HKT
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热浪侵袭影响印度多个地区。当地官员今天表示，今年夏天迄今，该国南部至少有16人死于中暑。
法新社报道，近期多座城市气温持续徘徊45℃以上。死亡个案发生于印度南部泰伦加纳邦（Telangana）。当地税务厅长芮迪（Ponguleti Srinivasa Reddy）办公室发声明表示，「热浪的强度已达前所未见的程度」，并要求泰伦加纳邦官员提前发布热浪防范措施警告。
泰伦加纳邦政府建议，非必要情况下，老年人、儿童及孕妇白天应避免外出。
印度气象局早前预测，印度多个地区将出现高于正常水准的气温与严重热浪情况。首都新德里及周边其他城市本周的气温持续维持在40℃以上，用电量亦创出新高。
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