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已婚中国汉性侵多名日本男长者囚5年半 称「对方微笑就想犯案」

即时国际
更新时间：17:15 2026-05-24 HKT
发布时间：17:15 2026-05-24 HKT

一名42岁中国男子被指去年在日本大分县大野市，连续性侵多名日本同性长者，当地法院上周二（19日）判男子入狱5年半。

日本「大分放送」报道，涉案男子杨树发在日本大分县大野市生活与工作。其在庭上表示，自己20岁左右就开始意识到自己喜欢的是年长男性，36岁时因为看年长男同志色情片，开始产生想要尝试的念头。

为妻儿赴日投靠哥嫂

杨树发在中国有结婚，与妻子生育两名小孩，为了小孩赚钱，自己到日本投靠在大野市经营农场的哥哥和大嫂。「打招呼时日本人会面对微笑还礼，让我开始想要犯案！」

杨树发供称，他会徒步或开车寻找目标，跟老年男长者打招呼并攀谈，之后以「我擅长按摩」等理由开始揉担对方肩膀，再伺机将双手触摸对方下体。杨树发指，曾向14人埋手，最中大约有一半得逞。

案件于5月19日再次开庭，法官认为杨树发的犯行恶劣，甚至在性侵失败后，即日再犯案，应该受到最严厉的处罚。由于犯人没有前科，加上承认犯案，决定判入狱5年6个月。

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