巴基斯坦一客运列车遇炸弹袭袭 至少27人死亡82人受伤

巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达于当地时间5月24日发生袭击事件，一列客运列车遭炸弹袭击，造成至少27人死亡、82人受伤，伤亡数字仍在进一步统计中。

爆炸发生于奎达市火车站附近的查曼帕塔克（Chaman Phatak）区域，遇袭的是原定由奎达开往白沙瓦的贾法尔快车（Jaffar Express）。据警方消息，爆炸威力巨大，导致列车一节车厢严重受损并引发火灾，至少三节车厢脱轨，其中两节车厢翻覆。附近约10辆停泊的汽车亦遭波及损毁，周边建筑物的窗户玻璃被震碎。

据央视新闻引述巴基斯坦警方消息人士报道，事件已导致至少27人死亡、82人受伤。伤者已被送往附近医院救治，奎达市政府已宣布所有公立医院进入紧急状态，紧急调配额外医护人员支援。

目前官方尚未公布具体袭击方式，警方正调查爆炸是自杀式袭击、预置爆炸装置抑或气罐爆炸所致。

涉事的贾法尔快车已被暂时停运，安全部队已封锁现场展开调查及取证工作。截至目前，尚无任何组织或个人宣布对此次袭击负责。