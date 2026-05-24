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菲律宾地盆9层高建筑物倒塌 恐有30人被困

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更新时间：13:10 2026-05-24 HKT
发布时间：13:10 2026-05-24 HKT

菲律宾首都马尼拉以北的安格利斯市（Angeles City）今日（24日）凌晨发生严重工业意外。一幢楼高9层的兴建中建筑物在雷雨交加下突然倒塌，至少22名工人及时逃生，惟部分人受伤。当局正动员逾百名警员及救援人员在瓦砾中搜救，据报恐有近30名工人仍被困。

雷雨交加下倒塌 起因未明

综合美联社等外媒报道，事发于当地时间今日凌晨约3时，安格利斯市一幢尚未完工的9层高混凝土建筑突然倒塌，其外墙及棚架倾塌，现场遗下大量巨大石屎碎块。事发时当地正值雷暴天气，目前尚未清楚倒塌的确切原因。

正在现场指挥的当地警长门德斯（Jess Mendez）表示，逾百名警员及政府救援人员正分秒必争地在瓦砾堆中进行搜救。他指出，虽然暂未有死亡报告，但22名工人成功逃出险境，虽有部分人受伤。

对于确实被困人数，官方说法暂未统一。安格利斯市新闻官员佩雷约（Jay Pelayo）引述一名及时逃出的地盘工头指，估计至少仍有30名工人被困在瓦砾下；另有初步报告指，有19名入失联。佩雷约坦言，现场满布巨大混凝土块，必须动用重型机械及设备才能移开，这是目前救援工作面临的最大挑战。

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