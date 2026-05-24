白宫外爆枪击丨21岁枪手身份曝光 曾自称「拉登」发文恐吓特朗普

美国华盛顿白宫外围于当地时间周六（23日）傍晚近6时发生枪击案。一名21岁男子在安全检查站向特勤局（Secret Service）人员开枪，随即被当场开火还击并击毙。事发时美国总统特朗普正身处白宫内，并未受伤。

据美国CNN及Fox News等传媒报道，特勤局证实，涉案男子靠近位于17街与宾夕法尼亚大道交界的检查站时，突然从袋中拔出手枪向执法人员开火。特勤局人员随即鸣枪反制，疑犯中弹后送院证实不治。交火期间，一名旁观途人不幸被流弹击中，目前伤势危急，暂未知中弹来源。

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事发后白宫一度全面封锁约40分钟，现场传出数十下密集枪声，特勤局人员大呼「趴下」，并紧急将北草坪采访的记者疏散至新闻室避难。白宫官员表示，特朗普已听取事件简报。

疑犯屡闯白宫被禁足 曾被送精神评估

据执法部门消息人士透露，被击毙的枪手为21岁马里兰州男子纳西尔．贝斯特（Nasire Best）。他早被特勤局列入注意名单，过去曾多次试图闯入白宫周边。

2025年6月，贝斯特曾阻挡白宫一处入口车道并自称「上帝」，被拘留及送往精神医学研究所接受心理评估；同年7月，他再因企图闯入白宫禁区被捕，法官当时已下令禁止他接近白宫周边区域。

网上言论极端 曾发文意图伤害特朗普

调查人员发现，贝斯特曾在社交平台发表极端言论，不仅自称是「真正的拉登」（Osama bin Laden），更曾发布至少一篇涉及意图伤害总统特朗普的内容。不过，警方指他过往并未有持械或暴力攻击的纪录。目前当局正调查其作案动机及是否涉及同党。

