有片｜暴雨狂袭纽约 女子落巴士即被激流卷走

一场突如其来的剧烈暴雨在周三晚间疯狂侵袭美国纽约市，并在短短几个小时内灌进超过十五公分的惊人雨量，导致布鲁克林与皇后区等部分地区在极短时间内变成了汪洋一片。X@war_intell

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这座向来被誉为「不夜城」的繁华都市，却一夜间淹没在失控的洪水之中，基础设施面临严峻考验。

大水灌地铁积水及腰 布朗克斯惊现天坑

暴雨肆虐下，纽约市许多街道在顷刻间化为湍急的河流，地铁站遭到洪水无情灌入，积水甚至深及民众的腰部，迫使通勤族只能在滚滚黄水中艰难涉水前行。街头画面上更随处可见车辆如小舟般随波逐流，交通全面瘫痪；而在布朗克斯区，更出现地基下陷、瞬间吞噬整辆校车的惊险灾情，场面触目惊心。

在这场风暴中，社群媒体上也疯传著多段令人惊心动魄的现场影片。其中一段画面显示，一辆公车受困于淹水的街道中央，当车门开启时，大水早已将公车团团包围。一名身穿亮粉色衣服的女子在试图逃离公车时，脚步才刚踏出，就被车外强劲无比的激流瞬间冲倒并卷走，一旁的民众见状吓得惊呼，赶紧顶著急流上前拉人，过程险象环生。

而在另一处街头，积水已经淹没大半个车胎，几名无处可躲的民众只能被迫爬上公车候车亭的狭窄座椅上，站在高处眼睁睁看著暴雨不断拍打积水，进退两难。

下水道系统全面瘫痪 市长视察坦言不胜负荷

据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报导，面对这场灾难，纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani）周四亲自前往灾情严重的皇后区霍利斯（Hollis）视察。他无奈地指出，市区当前的下水道排水系统在设计上每小时最多只能处理五十毫米的降雨量，而周三晚间的剧烈降雨速度早已远远超过了极限，彻底击垮了整个基础设施的承载能力。

一整天下来，霍利斯地区的居民都在满地泥泞中度过，忙著清理淹水的地下室、报废的灭顶车辆，以及被强风连根拔起的倒塌树木。曼达尼指示不知所措的受灾居民前往官方网站通报损失，并承诺若民众拨打311专线通报地下室淹水或下水道倒灌，市府将尽力派员协助。

治本工程漫长复杂 居民控诉恶梦重演34年

然而，治本之道显然是一条漫漫长路。皇后区区长理查兹（Donovan Richards）直言，真正能解决淹水的方法是将这些低洼道路抬高，但这项工程牵一发动全身，因为一旦抬高了道路，两侧的民宅也必须随之抬高，工程复杂度难以想像。

市府虽然强调已投入数百万美元进行为期十年的「云暴」（Cloudburst）韧性建建设画，打造能暂时吸收并储存大量雨水的设施，但眼看著夏季即将临近，市民的恐惧也与日俱增。一名妇女控诉，同样的淹水恶梦她已经经历了三十四年；另一户家庭更悲痛地透露，他们的宠物猫在周三晚间的洪水中不幸丧命，而同样的场景在2021年也曾上演，当时那场洪灾甚至夺走了他们两位邻居的生命，反映出当地基建面对极端天气时的脆弱。