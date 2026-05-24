伊波拉病毒｜刚果死亡人数突破200 乌干达新增3确诊

刚果民主共和国的伊波拉（Ebola）疫情持续恶化。据外媒报道，当地卫生部官员于周日（24日）晚更新数据，证实伊波拉疫情已夺去204人性命。非洲联盟旗下卫生机构警告，除刚果金及邻国乌干达外，非洲大陆最少有10个国家正面临病毒波及的风险。

刚果疑似病例近九百

刚果卫生部发布声明指出，在这个幅员广大的中非国家，已有三个省份通报伊波拉死亡病例，累计达204宗，疑似病例更高达867宗。较早前，红十字会（Red Cross）亦证实当地有3名义工不幸染病殉职。

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世界卫生组织（WHO）日前已宣布，是次高传染性的出血热疫情构成「国际关注的突发公共卫生事件」（PHEIC），并于周五（22日）将刚果的国家层面风险级别调升至最高级别。世卫总干事谭德塞曾警告，刚果金实际的疫情规模，恐远比确诊数据呈现的更为庞大。

乌干达累计5宗确诊 疾控中心忧人口流动助长扩散

另一方面，邻国乌干达周日证实新增3宗伊波拉确诊病例。新患者包括一名乌干达籍司机、一名乌干达籍医护人员及一名来自刚果金的女子，目前3人仍然健在。这令乌干达自5月中旬发现首宗病例以来，累计确诊增至5宗，当中1人已死亡。

面对疫情蔓延，非洲疾病预防控制中心（Africa CDC）负责人卡塞亚（Jean Kaseya）发出严正警告。他指出，区内「人口高度流动与安全局势不稳」正助长疾病扩散。他点名指出，目前共有10个非洲国家面临疫情波及的高风险，当中包括安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚及赞比亚。