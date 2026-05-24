白宫外惊传十多响枪声 特勤局与枪手驳火 击中两人包括疑犯

白宫外围于当地时间周六（23日）傍晚惊传连串密集枪声，据美联社报道，美国特勤局（US Secret Service）人员遭到一名枪手射击后还火，最终打中枪手，而一名途人也中弹。 报道引述一名匿名官员报道，两名伤者情况危急。

联邦调查局（FBI）局长帕特尔（Kash Patel）发表声明，指大批执法人员已赶赴现场支援。事发时美国总统特朗普正在白宫内。

现场记者奔逃避难 特勤局擎枪封锁

多名正在白宫北草坪工作的媒体记者透露，事发于傍晚六时许，现场突然传出接近20响枪声。美国广播公司（ABC）高级白宫记者Selina Wang当时正在北草坪利用手机录制社交媒体影片，其镜头正好纪录了枪声响起的惊险一刻。当时她正在讲述特朗普当天关于美伊潜在和平协议的声明，背景突然传出极为密集的连环枪声，Selina Wang随即伏低身体寻求掩护。

Selina Wang事后在社交平台X上发布短片并形容：「现场听起来像是传出几十响枪声。我们被要求立刻拔足狂奔，撤退到白宫新闻简报室内避难。」

现场气氛一度极为紧张。多名目击者指出，枪声疑似来自白宫建筑群内包含艾森豪威尔行政办公楼（Eisenhower Executive Office Building）的一侧。特勤局人员在枪声响起后迅速反应，擎起长枪在北草坪一带推进，并将所有在场记者驱赶至新闻简报室内。随后，特勤局人员锁上简报室大门并禁止任何人离开，整座白宫建筑群随即进入最高级别的封锁状态。

特朗普正坐镇白宫 巧逢美伊谈判关键时刻

白宫发言人Steven Cheung证实，特朗普在事发时一直留在白宫内。特朗普在前一天（周五）才刚宣布，由于美伊战争正处于敲定谅解备忘录的「关键历史时刻」，他决定临时取消出席长子小唐纳德周末婚礼的行程，选择留守白宫亲自坐镇。而枪击案发生时，他正紧密跟进与伊朗进行的这场攸关中东和平的局势谈判。

报道指，华盛顿特区大都会警察局已呼吁公众避开事发地点。由于早前刚发生过第一家庭成员、特朗普长伊万卡遭遇暗杀阴谋的惊魂，加上近期美伊战局陷入胶著，白宫门前在此敏感时刻爆发大规模枪击，引发美国国家安全部门的高度戒备。