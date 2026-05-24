死神迟到｜美弑母埋三尸死囚打毒针「找不到静脉」叫停 一年内不再执行

美国田纳西州发生一宗罕见的死刑「流产」风波。一名原定于当地时间周四（21日）上午执行注射死刑的死囚，因医疗团队花费超过一小时仍「找不到静脉」注射毒针，导致行刑在最后关头被迫紧急喊停。州长李比尔（Bill Lee）随后宣布，州政府至少一年内不会再尝试对其执行死刑。

两条管线缺一不可 医护强攻一小时失败

这名现年57岁的死囚卡拉瑟斯（Tony Carruthers），涉及32年前一宗轰动全美的冷血惨案。案情指，卡拉瑟斯于1994年狠心杀害时年43岁的亲生母亲安德森（Delois Anderson），以及另外两名分别21岁和17岁的青年。三名受害人的遗体，最终在一处公墓的棺材下方被掘出，证实遭集体活埋惨死。卡拉瑟斯其后被裁定谋杀及绑架罪成，判处死刑。

根据《纽约邮报》及外电报道，田纳西州惩教署在声明中解释，医疗人员在行刑当天虽然迅速建立了第一条主要静脉注射线路，但随后却无法按照毒针死刑的严格协议，立即建立起第二条备用线路。

由于当地法律明文规定，执行死刑必须同时具备主、客两条完好且独立的静脉管线，以确保致命药物能万无一失地送入体内。医疗团队在死刑室内不断尝试寻找适合血管，甚至按程序尝试直接建立难度极高的「中央静脉导管」，惟折腾良久仍告失败，官方最终唯有宣布取消当天的行刑。

死囚痛苦呻吟 律师闻暂缓喜极而泣

代表卡拉瑟斯的美国公民自由联盟（ACLU）律师德利贝拉托（Maria DeLiberato）透露，医护人员在行刑室内足足花费了超过一个小时试图寻找血管，过程中卡拉瑟斯因皮肉之苦而不断「皱眉和呻吟」，形容现场画面极其恐怖。

当德利贝拉托在死刑室外向记者发表讲话时，刚好收到州长办公室发出的暂缓执行令，她随即激动落泪，直呼「这太不可思议了！我非常感激！」不过，由于当局法规限制，在场监刑的媒体记者被禁止观看插入静脉管线的过程，引发部分新闻组织的不满。

全美多宗同类前科 逼使他州改用枪决

事实上，美国死刑注射「寻不回血管」的窘境并非孤例。根据美国死刑资讯中心（DPIC）资料，自2009年以来，阿拉巴马州、爱达荷州及俄亥俄州，已有另外六名囚犯因同样原因被中途喊停行刑。其中爱达荷州在2024年为一名资深死囚执行死刑时，医疗团队连试八次皆未能成功插管，该州州长随后索性签署法案，将「枪决」列为该州的首要死刑执行方式。

死刑资讯中心在声明中指出，卡拉瑟斯的案件本身已引发外界对其精神疾病、法律代表、甚至DNA测试权利的严重关切，而今次死刑的失败，无疑再次暴露了负责执行死刑人员的专业资格与技术问题，令美国社会对注射死刑的人道争议再度升温。