伊朗局势｜伊方：正努力敲定谅解备忘录 特朗普：周日定须否恢复战争

中在巴基斯坦的积极斡旋下，伊朗与美国持续数星期的间接对话或取得突破。伊朗外交部发言人巴加埃证实，伊美双方的观点正朝著更加一致的方向发展，目前正处于最终敲定谅解备忘录的阶段。美方亦承认谈判取得进展，不过总统特朗普补充，他对是否能够达成一项「好」协议，还是轰炸伊朗，仍持「五五开」态度，或于周日（24日）作出最后定夺。

特朗普：战事很快结束

伊朗外交部发言人巴加埃23日接受伊朗伊斯兰共和国广播电视台采访表示，当前谈判重点是推动结束「被强加的战争」，双方正在努力敲定谅解备忘录。

伊朗总统佩泽希齐扬周六在德黑兰会见了到访的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔，双方就两国关系及防止地区局势升级的最新外交倡议进行深入磋商。美联社

特朗普称，对是否能与伊朗达成一项「好」协议，还是轰炸伊朗，仍持「五五开」态度。美联社

特朗普周末留守白宫，因而缺席长子小唐纳德的婚礼。美联社

巴加埃补充指，现阶段谈判暂不涉及核问题及其相应的解除制裁的具体细节，不过伊朗要求美方解除制裁、尤其是释放被冻结资产，已明确写入14条谅解备忘录文本。

伊议长：停火期已重整武装

虽然和谈进入关键窗口，但伊朗内部的强硬态度并未松懈。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在会见穆尼尔时，重申伊朗不会背离国家及人民的合法权利。他强烈批评美国「毫无诚信」，强调美方无法被伊朗信任。卡利巴夫更透露，在早前的临时停火期间，伊朗武装力量并没有闲著，而是借机进行了重组与重整，「加强了自身能力」，以此警告美国若谈判破裂，伊朗已做好应对准备。

伊朗总统佩泽希齐扬周六在德黑兰会见了到访的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔，双方就两国关系及防止地区局势升级的最新外交倡议进行深入磋商。伊朗传媒透露，伊美双方在谈判中需要交换的关键信息，此前已全面通过巴基斯坦方面进行传达。

鲁比奥：不容伊朗挟持能源市场

与此同时，正在印度访问的美国国务卿鲁比奥对此发表看法。他一方面强调美方的底线，表明绝对不会容许伊朗挟持全球能源市场为人质，以确保国际航运与能源供应链的安全；但另一方面，鲁比奥亦正面回应指，双方在解决核心问题上「已经取得进展」。

据早前流出的备忘录草案，协议若达成，美伊将启动为期30天的谈判期，届时伊朗对海峡航运的限制与美国实施的海上封锁，均有望逐步解除。

面对和谈的「临门一脚」，美国总统特朗普的动向尤为引人注目。特朗普周五公开表示，中东的战事「很快结束」。不过，他透露目前正处于极为关键的历史时刻，为了亲自坐镇华盛顿，他决定临时改变行程，周末留在白宫处理国家安全事务，因而缺席长子小唐纳德的婚礼。

据AXIOS网站报道，特朗普表示，他将在当天晚些时候与谈判代表会面，讨论伊朗的最新提议，并很可能在周日决定是否恢复战争。特朗普表示，他对是否能够达成一项「好」协议，还是轰炸伊朗，持「五五开」态度。

有美国传媒引述知情官员消息指，除非伊美谈判在最后关头取得实质性突破，否则白宫正在认真考虑全面恢复对伊朗发动军事攻势。这意味著，未来数日将是决定中东走向和平还是爆发更大规模冲突的重要时刻。