伊朗局势︱特朗普缺席长子婚礼留守白宫 「薄饼指数」翻倍再掀开战忧虑

美伊局势波谲云诡之际，美国总统特朗普（Donald Trump ）周五（22日）在社交平台发文宣布，他不会出席长子小特朗普（Donald Trump Jr.）与社交名媛安德森（Bettina Anderson）的婚礼，因为他必须留在华盛顿处理公务。同时，「薄饼指数」翻倍以及伊朗再次关闭其领空，均加重公众对伊朗局势恶化的不安。

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优先处理伊朗问题

美媒引述消息报道，小特朗普的婚礼将于本周末在巴哈马群岛的一个小岛上举行。虽然具体时间尚未公布，但正好落在美国阵亡将士纪念日的长周末。

特朗普在贴文中表示，他很想参加小特朗普和家族新成员安德森的婚礼，但因为政府事务以及对美国的责任，无法成行。特朗普认为在此重要时刻，必须留在华盛顿和白宫。他周四（21日）曾透露，虽然小特朗普希望他出席婚礼，但他需要处理伊朗问题等事务，若出席将遭到假新闻攻击。

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伊朗再关西部领空

同时，伊朗关闭西部地区领空，禁止所有航班通行至25日。伊朗民航组织22日深夜发布飞航公告，取消所有剩余航班直至隔天早晨。这项措施再次显示美国可能恢复对伊朗的空袭行动，

「薄饼指数」显示，美国国防部周边多家薄饼店5月22日晚间的生意高于平均水准。距离五角大厦2.2公里的达美乐薄饼（Domino's Pizza）销量增加2.2倍；距离3.5公里的Pizzato薄饼，销量也高出平均水准，达到167%，也进一步加深外界对伊朗战争或重新爆发的疑虑。

「薄饼指数」22日夜激增，外卖服务增加。Pentagon Pizza Watch@X

「薄饼指数」的原理是，当五角大厦、白宫等国防与情报机构周边的连锁薄饼店（例如达美乐、Papa Johns）订单量突然大增时，代表有大量军方人员和分析师正在加班，准备或应对重大突发事件。