美国国家情报总监加巴德宣布辞职 丈夫患罕见骨癌 任期至6月底

美国国家情报总监（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）周五宣布辞职，表示将离开现职以照顾被诊断患上罕见骨癌的丈夫。其辞职将于6月30日生效。

据多间美国媒体报道，加巴德在白宫椭圆形办公室会晤总统特朗普期间，已告知对方其去职决定。白宫方面亦表示，她是因家庭原因离任。

加伯德在辞职信中表示，对特朗普过去委以重任「深表感激」，并称丈夫阿布拉罕·威廉斯（Abraham Williams）近日确诊罕见骨癌，自己无法在同时履行高强度职务的情况下让丈夫独自面对治疗。

不过，有消息人士指出，加巴德实际上早前已与白宫关系紧张，并被排除在多项国家安全决策之外，包括涉及伊朗及委内瑞拉等议题的核心会议，因此离任亦被视为「被迫离场」。

加巴德在辞职信中表示，对特朗普过去委以重任「深表感激」。路透社

消息人士指出，加巴德实际上早前已与白宫关系紧张，并被排除在多项国家安全决策之外。路透社

特朗普在社交平台表示，加巴德「表现出色」，并赞扬她在家庭困难下选择退下火线，并宣布由副手艾伦·卢卡斯（Aaron Lukas）暂代职务。

加巴德任内被指与部分国安及情报系统高层关系紧张，亦因推动解密档案、撤销多名前情报官员安全许可等措施引发争议。

有民主党参议员则批评，情报总监职位近年日益政治化，强调下一任人选必须保持专业与独立性。