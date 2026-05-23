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沃什宣誓就任美联储主席 仪式破惯例移师白宫举行

即时国际
更新时间：00:56 2026-05-23 HKT
发布时间：00:56 2026-05-23 HKT

美国联邦储备局新任主席沃什（Kevin Warsh）周五（22日）在华盛顿宣誓就职，宣誓仪由美国总统特朗普主持。不过美国传媒指出，今次仪式并未按惯例在联储局总部举行，而是改在白宫举行，引起外界关注。

特朗普在致辞中形容联储局是「全球金融体系的支柱」，又称美国央行「备受尊敬」。他表示：「我希望凯文能够完全独立，我希望联储局是独立的，做好自己的工作，不用理会我，也不用理会任何人，只要做好本分就可以。」

不过，外界指出，特朗普过去多年一直批评联储局及其前主席鲍威尔（Jerome Powell），多次要求减息刺激经济，与其现时强调「央行独立性」的说法形成对比。

沃什接替前主席鲍威尔出任联储局主席。路透社
沃什接替前主席鲍威尔出任联储局主席。路透社
特朗普表示，「我希望凯文能够完全独立，我希望联储局是独立的，做好自己的工作。」路透社
特朗普表示，「我希望凯文能够完全独立，我希望联储局是独立的，做好自己的工作。」路透社

特朗普在任内及竞选期间，曾多次公开批评鲍威尔拒绝配合减息政策，甚至在社交平台上质疑联储局决策，又批评当时政策「无胆量、无判断、无远见」。

报道指，特朗普重返白宫后，除持续施压联储局外，亦曾要求司法部调查鲍威尔是否在国会作供时涉及失实陈述，并试图撤换联储局理事丽莎·库克（Lisa Cook），但相关行动目前仍受法律程序限制。

分析认为，沃什上任之际正值美国利率政策及通胀走势具争议时期，联储局未来的政策取向备受市场关注。

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