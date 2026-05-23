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特朗普谈长子周六迎娶社交名媛 叹时机不佳「去不去都被骂死」

即时国际
更新时间：00:06 2026-05-23 HKT
发布时间：00:06 2026-05-23 HKT

美国总统特朗普的长子小特朗普（Donald Trump Jr.）周末将在加勒比岛国巴哈马迎娶社交名媛安德森（Bettina Anderson）。特朗普坦言，因美伊战争僵局未解，现在「时机不佳」，他不确定能否出席，会「尽量」出席。

美媒引述消息人士透露，这场婚礼邀请的宾客不多，只有近亲和挚友参加，人数不到50人，预计特朗普作为新郎的父亲也不会出席。

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特朗普21日在白宫被问到儿子的婚礼时，表示「他希望我去，但是那将是一场小型的私人活动，我会尽量去参加」。

特朗普继续说：「对我来说，现在时机不佳，有伊朗的事，和其他的事情。」他暗示一旦去了可能会有负面报道，若他出席，媒体可能会有的负面报导。他说：「我出席了会死，不出席也被假新闻写死。希望他们婚姻美满。」

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小特朗普（Donald Trump Jr）与棕榈滩（Palm Beach）名媛贝蒂娜‧安德森（Bettina Anderson）订婚。路透社
小特朗普（Donald Trump Jr）与棕榈滩（Palm Beach）名媛贝蒂娜‧安德森（Bettina Anderson）订婚。路透社

现年48岁的小特朗普有过一段婚姻，前妻凡妮莎（Vanessa Trump）是模特儿，两人于 2005年结婚，2018年离婚。凡妮莎周三才刚透露自己确诊乳腺癌。

小特朗普于2020年曾与金伯利·吉尔福伊尔（Kimberly Guilfoyle）订婚，但2024年分手，吉尔福伊尔目前是美国驻希腊大使。

而小特朗普即将迎取的安德森，是一位39岁社交名媛兼模特儿，出身于棕榈滩一个显赫的银行世家。去年1月，两人在特朗普第二任期就职典礼上首次以情侣身分公开亮相。

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