加州笨贼失足「摄墙罅」受困10小时 警察路过救出送法办

美国加州萨利纳斯（Salinas）一名男子涉嫌深夜时分入室抢劫，从一间电影院的屋顶潜入隔壁咖啡厅时脚滑失足，整个人卡进两栋建筑物之间极度狭窄的夹缝墙壁内动弹不得，受困长达10小时。



萨利纳斯警察局证实，这名现年29岁「笨贼」瓦伦西亚（Isaac Valencia）于17日上午获救后，当场依入室窃盗罪嫌移送法办。

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消防爆破拆墙拆了2.5小时。 fb / Salinas Police Department

消防爆破拆墙拆了2.5小时。 fb / Salinas Police Department

离奇被困的「笨贼」获救无大碍。 fb / Salinas Police Department

根据调查，瓦伦西亚于16日晚上9时左右，为了行窃爬上电影院屋顶，并企图寻找破口闯入咖啡厅，没料到失足重摔约6.7米，垂直夹在两面墙壁的缝隙中。

警方表示，破案过程也极具戏剧性。18日清晨，几名刚结束通宵值班的警员，在下班前顺道走进咖啡厅想买杯咖啡提神。点餐时，敏锐的警员突然隐约听到极其微弱的求救声。店内员工也表示其实较早前有听到过，但后来声音突然消失了。

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警员们立刻顺着微弱的声音，一路向店外入口处搜寻，最后发现声音来自咖啡厅与隔壁「玛雅电影院（Maya Cinemas）」之间的夹缝墙壁内。

萨利纳斯消防局接获警方通报后赶抵现场，消防员起初尝试直接破坏咖啡厅的墙面，却遭遇了厚重的空心砖与水泥层阻挡，最终不得不转向另一侧的外墙，用电锯与破坏工具切开一块巨大的结构，花了2.5小时才成功救出已受困10小时的瓦伦西亚。

瓦伦西亚在现场接受初步身体检查，确认仅受轻伤并无大碍，随即被移送至蒙特利县监狱（Monterey County Jail）关押，法官裁定可以1万美元保释（约7.8万港元）。