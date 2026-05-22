芭堤雅JA Plus酒店大火 逾240人疏散有人穿过火舌烧伤

泰国芭堤雅JA Plus酒店周四晚发生火灾，事发时接待了240名住客，当地媒体形容现场一片恐慌，疏散过程「混乱不堪」。事件中有4人受伤，其中一名泰籍男子为了逃生而冲入火海，吸入浓烟且全身20%烧伤。

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消防局上传至facebook的影片显示，酒店屋顶被大火吞噬，周围浓烟滚滚。火灾发生时酒店178间客房爆满，共接待了240位客人。

来自多个机构的消防员和救援队赶赴现场，经过一个小时的努力，最后将火势控制在酒店的屋顶和7楼。

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事件中有4人受伤，包括2名泰国女性和1名因吸入浓烟而受伤的印尼男孩。另外1名泰籍男子为了逃生而冲入火海，吸入浓烟且全身20%烧伤。

出于安全考虑，该酒店已暂时关闭，客人被安置到附近其他酒店。

初步调查结果显示，火灾源自屋顶餐厅，怀疑是由电线短路引起，当时餐厅内没有人。当局将进一步调查。