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日本福冈爆「神秘感冒」非流感新冠 喉咙痛鼻塞无发烧疑病毒感染

即时国际
更新时间：19:44 2026-05-22 HKT
发布时间：19:44 2026-05-22 HKT

日本「黄金周」连假过后不久，气温忽冷忽热变化频繁，九州福冈县近日出现一种「神秘感冒」（谜の风邪），既不是流感，也不是新冠病毒，民众议论纷纷。

患者自述症状高度交集，社区诊所医生也发现患者人数增加。福冈县医生会20日罕见针对「感冒」召开记者会说明，病原体尚未确定，目前倾向认为是病毒感染，预料1至2个月内应可确认病毒。

检测发现福冈「神秘感冒」非新冠病毒。 美联社
检测发现福冈「神秘感冒」非新冠病毒。 美联社

「神秘感冒」病征：

  • 喉咙痛
  • 流鼻水
  • 剧烈咳嗽且有痰
  • 几乎没有发烧

喉咙痕痛 疯狂流鼻水

综合日媒报道，近日社交平台出现不少焦虑贴文，例如「神秘感冒在公司重度蔓延，快崩溃了」、「黄金周之后开始流行的神秘感冒也找上我」。有人说「神秘感冒」正在福冈流传，县民自述「喉咙发痒，咳个不停，后来就失声了，大概从黄金周前后开始」、「起初喉咙痛，后来就鼻塞」；有人症状时好时坏，自称喉咙痛了1个月还没好、严重时咳嗽流鼻水「每天用掉一盒面纸」。也自认得了「神秘感冒」的网友惊觉，黄金周期间确实去过福冈。

调查指逾半受访者误以为流感疫苗可预防RSV。资料图片
调查指逾半受访者误以为流感疫苗可预防RSV。资料图片

「福冈爆发神秘感冒」的说法在网上广传，当地诊所也发现患者人数增加。福冈市诊所医生濑川祐一表示，周二（19日）求诊患者约180人，比平常增加2到3成。福冈县流行病最新疫情调查显示，新冠肺炎、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）等重大传染病通报病例数并未达到警戒等级，濑川医生怀疑有一种不常检测的病毒正在传播，而非全新的传染病。

疑是未命名普通感冒病毒

东京一间内科诊所院长伊藤博道医生也说，黄金周结束后有许多患者主诉「神秘感冒」症状，年龄多半介乎20至50岁，「有些人无法立即确认病因或病毒总类，例如流感、新冠病毒检测均为阴性，也非链球菌感染」。他指出，已知病毒超过200种，各种病毒还有亚型，与其说是「神秘新病毒」，更可能是某种尚未命名的普通感冒病毒。多摩家庭诊所院长大桥博树说，目前只能对症治疗，患者通常1周左右可康复。

医生建议6大基本预防措施

  1. 均衡饮食（尤其注意肠道健康）
  2. 睡好睡饱
  3. 在人群密集场所配戴不织布口罩
  4. 适度运动
  5. 保持室内通风良好（同时预防中暑）
  6. 去过人多的地方要记得洗手、漱口、刷牙、洗澡

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