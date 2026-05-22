伊波拉病毒｜刚果民众领遗体被拒 愤怒纵火烧治疗中心

刚果东部伊波拉疫情核心区爆发暴力事件，民众因被阻止领回一具遗体，愤而纵火焚烧治疗中心。

事件涉及一名死于伊波拉病毒的年轻男子。美联社报道，当地青年试图「强行」从鲁瓦姆帕拉医院（Rwampara Hospital）带走遗体，遭卫生部门拒绝。警方介入不果，最终他们纵火烧了治疗中心。

美联社记者目睹有人闯入该中心，纵火焚烧内部物品，并烧了至少一名伊波拉感染者的遗体。救援人员乘车逃离。

国际医疗行动联盟（ALIMA）在声明中表示，目前局势已恢复平静，救援队正在中心继续工作。

伊图里省公共安全部门负责人、副高级专员让·克劳德·穆肯迪（Jean Claude Mukendi）表示，这是由于年轻人不了解埋葬伊波拉疑似感染者的相关规定。

伊波拉死者的遗体具有高度传染性，为防止病毒在准备和举行葬礼过程中传播，当局严格管理埋葬程序。穆肯迪说，肇事年轻人不理解埋葬规程，坚持要将遗体带回家举行葬礼，与当局的防疫指示产生冲突。

世卫忧疫情实际更大规模

刚果官方至今确诊64宗伊波拉病例，有671宗疑似个案，卫生官员正在追踪约1,260名密切接触者。世界卫生组织（WHO）总干事表示，此次疫情的实际规模几乎肯定比官方报告的规模大得多，并对传播速度表示担忧。疫情已从伊图里省和北基伍省蔓延至新的省份，南基伍省布卡武市附近报告了首宗死亡病例。