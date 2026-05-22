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中国电动车欧洲市占率首次突破15%

即时国际
更新时间：18:00 2026-05-22 HKT
发布时间：18:00 2026-05-22 HKT

中国电动车4月在欧洲市场占有率首次超过15%，同比增长逾一倍，达到3万8281辆，显示欧洲消费者对中国车型的需求依然强劲。

彭博社引述市场研究机构Dataforce资料报道，比亚迪和奇瑞汽车等中国车企纯电动汽车在欧洲的销量，4月同比增长逾一倍，达到3万8281辆。中国品牌正逼近欧洲整体汽车市场10%的份额。

报道称，欧洲本土车企迟迟未能推出价格相宜的电动车，技术竞争中又处于劣势，令大量消费者改投向中国车企。

分析指出，中国电动车品牌在欧洲突破15%市占率的速度相当惊人。2021年，中国车企在当地每月电动车销量还仅有数千辆。

除纯电动汽车外，中国车企在插电式混合动力车（PHEV）领域也保持强劲表现，4月销量占比接近29%。

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