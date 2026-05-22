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特朗普250英呎「凯旋门」方案获批 称致敬建国250周年

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更新时间：17:30 2026-05-22 HKT
发布时间：17:30 2026-05-22 HKT

美国美术委员会（The U.S. Commission of Fine Arts）于当地时间5月21日批准了联邦政府所提交的设计方案，即计划在首都华盛顿特区兴建一座类似「凯旋门」的建筑物。

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外界忧凯旋门影响天际线

这一委员会由美国总统特朗普亲自挑选的人员组成。委员会主席表示：「这座建筑很美。」据了解，此次通过的方案较今年4月提交的版本略有修改，取消了底座上的四头狮子雕像。

根据效果图，这座「凯旋门」将位于林肯纪念堂与阿灵顿国家公墓之间的纪念环岛上。拱门从底部到装饰顶端的高度将达约76.2米，建成后将远高于30米高的林肯纪念堂，并配有一系列金色装饰。

和白宫东翼拆除改建国宴厅过程一样，特朗普的「凯旋门」计划，又一次未征求国会意见而引发争议；外界认为这会对美国首都带来天际线的重大改变。

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特朗普于今年2月初表示，计划在林肯纪念堂附近建造一座「巨型拱门」，以纪念美国独立250周年。该计划引发争议，多名美国老兵与历史学家已向华盛顿特区联邦地区法院提起诉讼，要求阻止这座拱门的兴建。

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