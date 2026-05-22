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越南最贪女首富｜张美兰卖资产还债 2个爱马仕柏金包近420万售出

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更新时间：15:26 2026-05-22 HKT
发布时间：15:26 2026-05-22 HKT

越南女首富张美兰（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融诈欺案，一度被判死，终以归还侵占资产换免除死刑，当局成功拍卖售出她的2个爱马仕柏金包（Birkin bag）来抵债，以超过53.5万美元（超过419万港元）成交。

两个手袋在短短30分钟的竞标中就找到了新主人。其中一个白色爱马仕铂金包拍出了440,144美元（约345万港元）的高价，另一个则以94,858美元（约74.3万港元）的价格售出。

相关新闻：爱马仕柏金包｜张美兰资产拍卖还债 曾索回2手袋想留给子孙

张美兰因挪用越南一间大型银行的资金，一度被判死刑及勒令偿还270亿美元的赔偿金。2024年4月，法院认定张美兰秘密控制了越南第五大银行西贡商业银行，并透过一系列空壳公司，在十余年间非法取得贷款和现金，总额高达440亿美元。

相关新闻：爱马仕｜珍宝金Jane Birkin原版柏金包拍卖 破纪录近7900万元成交​​​​​​​

她提出以资产还债以争取免死。但在庭审期间，她曾试图保留这2个爱马仕手袋，说想把手袋「留给子孙」，其中一个是她自己在意大利买的，另一个是马来西亚商人送给她的礼物。

根据当地媒体报道，2个爱马仕袋是周一在胡志明市资产拍卖服务中心出售的1,200件被扣押的资产之一。以较低价格出售的包款为 30 码。较昂贵的包款为 25 码，在扣环和饰边上饰有莱茵石，成交价几乎是起标价的7倍。

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