洪都拉斯2宗武装袭击酿24死 其中19人在棕榈园遭屠杀

洪都拉斯北部周四（21日）发生2宗武装袭击事件，袭击地点包括科隆省特鲁希略市一座棕榈种植园，共造成至少24人丧生。当地农村团体领导人说，遇害者都是受雇于一个控制棕榈园的武装帮派。

在棕榈种植园遇袭案中，共有19人死亡，死者包括11名男性和3名女性，多数遗体在园区内被发现。当地居民说，遇害者可能为农场工人，事发时正前往作业地点。

根据当地一家媒体播出的画面显示，至少有9具尸体散落在大片棕榈园里。

军警到场戒备。法新社

军警到场调查，搜捕凶徒。法新社

军警到事发棕榈园调查。法新社

军警持枪戒备。法新社

2区域分别发现13具及9具遗体

洪国安全部长贝拉斯克斯向记者表示：「从现场影像来看，情况宛如在地狱，有几人显然遭到火力强大的武器杀害，包括步枪和猎枪。」

检方发言人莫拉在当地电视台指出，检警两组人员在两个区域现场，各发现了13具和6具遗体。

贝拉斯克斯表示，政府将向事发地区紧急部署特别行动队，抓捕嫌疑人并打击当地犯罪组织。

疑涉争夺棕榈园控制权

现场位于下阿瓜恩河谷地区里格雷斯。此地敌对帮派之间多年来一直在争夺棕榈园的控制权及毒品的走私运输路线。

另据洪都拉斯警方通报，同日，科尔特斯省奥莫阿市靠近危地马拉边境的地区发生另一宗暴力事件，目前已造成5名警察死亡。

据洪都拉斯媒体报道，科隆省部分地区长期受土地争端、毒品贩运和武装犯罪影响，多年来谋杀、强制驱逐等事件频发。

洪都拉斯国会才刚批准一系列对抗犯罪暴力的改革计划。目前洪国每10万人中，就有24人死于谋杀。