加国机场惊爆内鬼运毒网 地勤偷换行李标签 无辜旅客惨变毒贩

加拿大爆出骇人听闻的机场内鬼运毒网，过去一年至少有17名从加拿大出发的乘客，在毫不知情下被人调包行李标签，令原本属于自己的名字的行李标签，被贴到装满毒品的行李箱上，结果一落机即因涉嫌贩毒被扣留。事件曝光后，引发外界对机场行李安全及内部监管漏洞的忧虑。

加拿大《CTV News》调查节目《W5》追查后发现，这套犯罪模式关键就在「机场内鬼」。犯罪集团会趁旅客完成托运后，由内部员工偷偷撕下真正行李上的吊牌，再贴到装满毒品的行李箱上。若毒品顺利通关，海外同伙就会将行李领走；但一旦被海关拦查，真正遭殃的却是吊牌上的普通旅客。

过去一年至少有17名从加拿大出发的乘客，在毫不知情下被人调包行李标签。美联社

在案中，原本属于自己的名字的行李标签，被贴到装满毒品的行李箱上。美联社

有内部员工偷偷撕下真正行李上的吊牌，再贴到装满毒品的行李箱上。美联社

事件曝光后，引发外界对机场行李安全及内部监管漏洞的忧虑。美联社

涉多伦多皮尔逊国际机场 6人被捕

运毒网涉及多伦多皮尔逊国际机场，报道指，涉事航班目的地包括多明尼加、巴黎、德国、摩洛哥、百慕达、菲律宾和南韩等地，部分国家更对毒品罪可判死刑。

加拿大皇家骑警（RCMP）指出，过去一年已在皮尔逊机场拘捕6名涉嫌参与调包行李标签的机场内部员工。

受害人惊见行李箱被调包 内藏20公斤冰毒

35岁多伦多女子妮科尔（Nicole）便是其中一名受害人，她原本与家人准备前往新西兰奥克兰度假，没想到在温哥华转机时，飞机起飞前突然遭加拿大边境服务局人员带下机。当执法人员用破坏剪打开一个贴有她名字的行李箱后，竟发现内藏逾20公斤的冰毒。

妮科尔崩溃表示，行李标签印有自己名字，根本百词莫辩。大约7小时后，她获释了。她推测是机场监视器洗清了嫌疑，因为她真正托运的行李和毒行李箱完全不同。

3无辜旅客受困多明尼加数月

除了妮科尔之外，还有3名到多明尼加度假的加拿大游客，也因机场行李签调包案，在当地海关被拍下影片、依走私79包大麻罪名带走。即使后来当地查出大麻行李不属于他们并撤销指控，这3人仍被困在多明尼加长达数个月。

尽管多伦多皮尔逊机场内部装设有多达3000个监视器，但在管制区内仍存在著摄影机死角，而熟练的内鬼只需要短短几秒钟，就能完成行李条调包。

宜托运行李前拍照或录影存证

调查节目《W5》建议，旅客在托运行李前拍照或录影，以保留行李外观证据，并可使用追踪装置如AirTag协助确认行李位置，以降低可能遭遇行李调包风险。