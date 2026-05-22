美媒指暂停对台140亿美元军售 代理海军部长：确保对伊朗有足够弹药

美国媒体报道指，美国海军部代理部长高雄（Hung Cao）于参议院听证会表示，由于要确保有足够弹药应付对伊朗的军事行动，美国正暂停一项价值140亿美元的对台军售案。

否认美国弹药库存告急

据《国会山报》（The Hill）报道，高雄21日出席参议院听证会时表示，虽然外界关注美国的弹药库存，但美国仍然有「充足」的飞弹与拦截弹。

高雄向共和党参议员麦康奈尔（Mitch McConnell）表示，「目前我们正进行暂停军售，以确保我们拥有『史诗怒火』（Epic Fury）行动所需的弹药，而我们确实有很多。我们只是要确认一切齐备，但当政府认为合适时，对外军售将会继续。」



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麦康奈尔追问，是否预计这笔军售最终会获得批准时，高雄表示，这将取决于国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）和国务卿鲁比奥（Marco Rubio）。麦康奈尔随即表示，这才是「真正令人忧心的地方。」

美国总统特朗普上周在霍士新闻的访问中，曾表示「我还没有批准（对台售武）。我们会看看情况如何」，他可能会把对台军售作为与中国谈判的「筹码」。

高雄在听证会的说法，也引起部份媒体质疑是自相矛盾。美媒NOTUS的国防记者Joe Gould在社群媒体X上质疑，如果物资充足，为什么还需要暂停？