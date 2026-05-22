伊朗局势 | 美情报：伊朗已重启无人机生产 军力重建速度远超预期

特朗普曾多次扬言，如果美伊未能达成和平协议，将恢复对伊军事行动。但美国有线电视新闻网（CNN）引述2名情报消息人士报道，4月初迄今的6周停火期间，伊朗已重启部分无人机生产；美国情报也显示，伊朗军队的重建速度远超预期。这意味一旦特朗普重启轰炸行动，伊朗仍将对区域盟友构成重大威胁。

仍对区域盟友构成重大威胁

4名消息人士透露，伊朗正重建其军事能力，包括在先前冲突中被摧毁的导弹基地、发射器和关键武器系统的生产能力。

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美国情报指出，4月初迄今的6周停火期间，伊朗已重启部分无人机生产。路透社

伊朗无人机曾参与军方演习。路透社

美国官员告诉CNN，虽然重启不同武器零件生产所需的时间各异，但情报部门的评估显示，伊朗可能在短短6个月内完全恢复其无人机攻击能力，德黑兰已超越美国情报界设定的所有重建时间表。

被指获中俄支持

根据消息人士说法，伊朗重建速度之所以远超预期，背后原因包括俄罗斯和中国的支持，以及美国和以色列的空袭破坏程度不如预期等。

以色列总理内塔尼亚胡上周接受哥伦比亚广播公司（CBS）专访时也称，中国正向伊朗提供制造导弹的零件。

2/3导弹发射装置未被毁

CNN在4月曾报道，美国情报部门认为，伊朗约半数导弹发射装置在美军空袭后仍存在。情报界人士指出，最近的1份报告将这个数字上调到2/3，部分原因是停火让德黑兰有时间挖掘出可能在先前空袭中遭到掩埋的发射装置。

与此同时，据伊朗学生通讯社周五（22日）凌晨报道，在巴基斯坦方面调解下，伊朗与美国之间的消息和文本交换仍在继续，目标是达成协议框架。

报道援引巴基斯坦方面消息人士的话说，若伊美双方达成预期框架，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔将到访伊朗。