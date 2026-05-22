法航空巴坠大西洋228死 航空公司、空巴逆转有罪 仅各罚203万

法国航空公司一架A330型空中巴士客机2009年在大西洋坠毁，造成228人罹难，巴黎上诉法院推翻初审法院先前的无罪判决，裁定法航与空中巴士犯下过失杀人罪，判处2家公司各罚款22.5万欧罗（约203万港元）。

法航编号AF447的A330客机，2009年从巴西里约热内卢飞往巴黎，在1万1580米高空遭遇暴风雨，失速坠入大西洋，机上12名机员与216名乘客全数罹难，成为法国航空史上最惨重的空难。死者包括72名法国籍公民及58名巴西籍人士。

黑盒于2011年才寻获。路透社

法航一直否认控罪。路透社

黑盒直到2011年才在深海寻获，法国航空事故调查处发现，机组人员对于航机感测器结冰问题处理不当，机翼下方升力骤减，导致飞机失速。检方锁定飞机制造商与航空公司内部职务怠忽方向调查，包括培训不足、未就先前事故后续完善处置。

官司拖17年 法航、空巴否认刑事责任

罹难者家属事后控告法航与空巴过失杀人罪，法航和空中巴士一直否认有任何刑事责任，并将责任归咎于机师失误。初审法院法官2023年认定这2家公司均有过失，但并无证据显示存在直接因果关系。家属对此非常不满，批评法院放过2家应该承担过失责任的大企业。

检方曾建议家属撤销诉讼，最终仍在去年提出上诉。这宗官司拖了17年后，巴黎上诉法院周四（21日）判决法航与空巴过失杀人罪成立，

上诉法院认定空中巴士应负多项过失，包括低估感测器结冰问题的严重性，以及未妥善通知营运航空公司的机组人员。法航被判定未提供飞行员训练及未充分告知机组人员。

家属：仅象征性惩罚 难弥补痛失至亲损失

法院虽排除感测器结冰与撞海之间4分30秒内可能发生机师错误的可能性，但仍认为机组人员尚未充分准备应对极为复杂的故障。主审法官说：「AF447的机师真的尽了一切努力想脱离这极其可怕的局面，他们已经尽力了，没有什么可以怪他们。」

法院宣判时，罹难者家属聚集法庭聆听判决结果。对于法院判处的最高22.5万欧罗罚款，部分罹难者家属批评，这金额仅是「象征性惩罚」，难以弥补痛失至亲的损失。

法律界人士预估，法航与空巴可能会向最高法院上诉。

