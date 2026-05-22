美国新墨西哥州3人接触物质后死亡 多名救援人员不适送院

美国新墨西哥州一间乡郊民居周三（14日）发生怀疑药物过量及接触不明物质事件，造成3人死亡，超过十名到场救援人员亦一度因可能受污染而被隔离及接受检查。

救援人员出现咳嗽、呕吐等症状

新墨西哥州警方表示，事发于阿尔伯克基（Albuquerque）以东的蒙特艾尔（Mountainair）镇，当局接报指一间住宅内有人失去意识，到场后发现4人昏迷，其中3人证实死亡，另一人送往阿尔伯克基医院治理。死者及伤者身份暂未公布。

救援人员抵达后亦出现不适，包括恶心及头晕等症状。当地一名志愿消防员表示，她曾协助一名女子进行心肺复苏法，之后目睹多名急救人员及消防员在直升机停机坪附近开始咳嗽、呕吐及感到晕眩。

救援人员抵达后亦出现不适，包括恶心及头晕等症状。美联社

救援人员抵达后亦出现不适，包括恶心及头晕等症状。美联社

当局正调查涉事物质成分。蒙特艾尔市长涅托（Nieto）表示，现场可见怀疑毒品，认为可能与事件有关，但他指目前没有迹象显示不适与一氧化碳或天然气泄漏有关。州警方亦表示，事件目前未对公众构成威胁，初步相信该物质可能透过接触传播，并非空气传播。

新墨西哥大学医院表示，近两名十名患者在接触有关物质后接受检查及去污处理，大部分为没有症状的救援人员，其后已出院；截至周三晚上，仍有3名出现症状的患者留院观察。

蒙特艾尔镇人口不足1000人，市长形容今次是一次「可怕的悲剧」。他又表示，镇政府周四将关闭一天，以让职员处理事件带来的情绪冲击。当地居民亦在社交平台上对社区毒品问题表达不满。新墨西哥州近年一直是美国药物过量死亡率较高的州份之一。