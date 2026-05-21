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华尔街「铜牛」旁汽车爆炸 现惊天火球浓烟窜天︱有片

即时国际
更新时间：15:05 2026-05-21 HKT
发布时间：15:04 2026-05-21 HKT

美国纽约曼哈顿（Manhattan）著名地标「铜牛」（Charging Bull）旁边，19日下午5时40分左右发生一宗车辆起火爆炸事件。一辆隶属于纽约大都会运输署（MTA）的汽车停在路边，随后被烈焰迅速吞噬，并爆炸形成一团巨大火球，浓浓黑烟直冲天际，吓得周围民众惊声尖叫、仓皇逃离。

爆炸汽车。Daily Euro Times@X
爆炸汽车。Daily Euro Times@X

起火原因调查中

综合美媒报道，纽约市消防局（FDNY）表示，19日下午5时42分左右，警方和消防员接获报案，前往百老汇与石街（Stone Street）路口处理火警。不过由于事发于傍晚交通尖峰时段，地点距离华尔街著名地标铜牛雕塑（Charging Bull）仅一个街区，消防人员花了将近90分钟才完全控制火势。所幸事件中无人受伤，起火原因仍在调查中。

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