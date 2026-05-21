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嘲讽被扣加沙援助船员 以国安部长惹国际抨击

即时国际
更新时间：13:40 2026-05-21 HKT
发布时间：13:40 2026-05-21 HKT

以色列国家安全部部长本．格维尔（Itamar Ben-Gvir）5月21日在社交平台上发布一段影片。画面中可见，一群遭以军扣押的「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）活动人士受到粗暴且具羞辱性的对待。然而本．格维尔在影片中却面带微笑，高举以色列国旗，此举引发各国舆论强烈抨击。

本．格维尔视察「全球坚韧船队」成员被捕现场。 路透社
本．格维尔视察「全球坚韧船队」成员被捕现场。 路透社
本．格维尔视察「全球坚韧船队」成员被捕现场。itamarbengvir@X
本．格维尔视察「全球坚韧船队」成员被捕现场。itamarbengvir@X
本．格维尔视察「全球坚韧船队」成员被捕现场。itamarbengvir@X
本．格维尔视察「全球坚韧船队」成员被捕现场。itamarbengvir@X

以部长：这里我们说了算

以色列军方于5月18日拦截了一支试图驶往加沙走廊的「全球坚韧船队」。该船队从土耳其南部启航，企图突破以色列对加沙走廊的海上封锁，向当地民众运送人道援助物资。据媒体报道，以军共扣押了来自40多个国家的428人。影片中，以色列国家安全部长本．格维尔挥舞著一面巨大的以色列国旗，并以希伯来语高喊：「欢迎来到以色列！这里我们说了算！」

影片发布后，引发国际社会强烈批评。意大利、荷兰、法国、葡萄牙都谴责本．格维尔言行「不人道」且「越过所有边界」，同时将召见以色列大使。西班牙、加拿大、爱尔兰亦相继对此作出批评，指被扣人员未获得应有的尊严与尊重。
面对广泛批评，以总理内塔尼亚胡却称，以色列有权阻止「挑衅性」船队进入领海，不过同时亦批评本．格维尔的处理方式「不符合以色列的价值观和准则」。

「全球坚韧船队」（Global Sumud Flotilla）（Global Sumud Flotilla）是由数十个国家的民间团体、人道主义者与社运人士发起的跨国船队。其主要行动宗旨在于突破以色列对巴勒斯坦加沙走廊的海上封锁，并为当地运送关键的粮食、药品与饮用水等急需物资。

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