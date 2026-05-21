伊朗局势︱美空军已折损42架飞行器 作战成本逾850亿美元超估算3倍

美国国会研究服务局（CRS）最新发布的一份报告指出，迄今已确认损失各类飞行器共计42架。有指，报告内容曝光后，引发美国国会与军事界极大震撼。

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25架无人机被毁

报告显示，美军的损失包括F-15E与F-35A战斗机，以及MQ-9「死神」与MQ-4C「海神」无人机。其中无人机损失最为严重：美国海军共有24架MQ-9「死神」攻击侦察无人机与1架MQ-4C「海神」侦察无人机被摧毁。

报告同时指出，空中加油机也遭受了严重破坏。共有7架KC-135「同温层油船」加油机报废停用，其中一架在伊拉克坠毁，造成机上6名机组人员罹难。

美军KC-135空中加油机。路透社

美国中央司令部证实，两架支援针对伊朗「史诗怒火行动」的KC-135加油机于伊拉克西部空域发生意外。CBS NEWS画面截图

失事飞机载有6名军职人员。CBS NEWS画面截图

在有人驾驶作战飞机方面，美军损失了4架F-15E「攻击鹰」战斗轰炸机，其中3架在科威特上空遭友军误击击落，1架则被伊朗防空部队击落。另外，在伊朗执行搜救任务期间，美军被迫主动摧毁了2架停在地面的MC-130J「突击队员II」特种作战飞机，还有1架HH-60W「快乐绿巨人II」直升机也遭到损坏。

另一方面，据「伊朗战争成本追踪器」（Iran War Cost Tracker）网站报道，特朗普政府在长达79天的对伊朗军事行动中，已花费超过850亿美元。这一金额几乎是五角大楼代理审计长朱尔斯．赫斯特先前估计的290亿美元的3倍。

美国与以色列自2月28日起开始对伊朗境内目标发动袭击，造成超过3000人死亡。4月8日，华盛顿与德黑兰宣布停火两周。随后在伊斯兰堡举行的会谈未有成果，目前尚无战事重启的消息，但美国已开始封锁伊朗港口。停火协议之后已获延长。

