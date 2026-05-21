Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美空军已折损42架飞行器 作战成本逾850亿美元超估算3倍

即时国际
更新时间：10:32 2026-05-21 HKT
发布时间：10:32 2026-05-21 HKT

美国国会研究服务局（CRS）最新发布的一份报告指出，迄今已确认损失各类飞行器共计42架。有指，报告内容曝光后，引发美国国会与军事界极大震撼。

相关新闻：伊朗局势｜革命卫队声称击落第2架美军「F-35」 专家分析残骸照只是F-15

25架无人机被毁

报告显示，美军的损失包括F-15E与F-35A战斗机，以及MQ-9「死神」与MQ-4C「海神」无人机。其中无人机损失最为严重：美国海军共有24架MQ-9「死神」攻击侦察无人机与1架MQ-4C「海神」侦察无人机被摧毁。

报告同时指出，空中加油机也遭受了严重破坏。共有7架KC-135「同温层油船」加油机报废停用，其中一架在伊拉克坠毁，造成机上6名机组人员罹难。

美军KC-135空中加油机。路透社
美军KC-135空中加油机。路透社
美国中央司令部证实，两架支援针对伊朗「史诗怒火行动」的KC-135加油机于伊拉克西部空域发生意外。CBS NEWS画面截图
美国中央司令部证实，两架支援针对伊朗「史诗怒火行动」的KC-135加油机于伊拉克西部空域发生意外。CBS NEWS画面截图
失事飞机载有6名军职人员。CBS NEWS画面截图
失事飞机载有6名军职人员。CBS NEWS画面截图

在有人驾驶作战飞机方面，美军损失了4架F-15E「攻击鹰」战斗轰炸机，其中3架在科威特上空遭友军误击击落，1架则被伊朗防空部队击落。另外，在伊朗执行搜救任务期间，美军被迫主动摧毁了2架停在地面的MC-130J「突击队员II」特种作战飞机，还有1架HH-60W「快乐绿巨人II」直升机也遭到损坏。

另一方面，据「伊朗战争成本追踪器」（Iran War Cost Tracker）网站报道，特朗普政府在长达79天的对伊朗军事行动中，已花费超过850亿美元。这一金额几乎是五角大楼代理审计长朱尔斯．赫斯特先前估计的290亿美元的3倍。

美国与以色列自2月28日起开始对伊朗境内目标发动袭击，造成超过3000人死亡。4月8日，华盛顿与德黑兰宣布停火两周。随后在伊斯兰堡举行的会谈未有成果，目前尚无战事重启的消息，但美国已开始封锁伊朗港口。停火协议之后已获延长。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
5小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
19小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
17小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
19小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
21小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
18小时前
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
5小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
18小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号9时30分取消 新界多区录得逾100毫米雨量
社会
5小时前