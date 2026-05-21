Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《纽约时报》：美以原欲扶植伊前总统内贾德上台

即时国际
更新时间：08:36 2026-05-21 HKT
发布时间：08:36 2026-05-21 HKT

《纽约时报》昨日报道，在伊朗战争爆发伊始，美国和以色列意图扶植与神权政府交恶的前总统艾哈迈迪内贾德（简称内贾德）上台掌权，实现领导层更迭。内贾德以强硬的反以和反美立场而闻名，且其在2005年至2013年担任总统期间，曾呼吁「将以色列从地图上抹去」，因此《纽时》这则报道令人意外。据美方消息人士称，这项计划很快就出了岔子。战争爆发首日（2月28日），以色列对内贾德位于德黑兰市中心的住所发动空袭。

强硬反美 曾吁消灭以色列

据内贾德助手透露，此次空袭意在将这位前总统从软禁中解救出来，但他却在空袭中受了伤。这次死里逃生让他对政权更迭计划感到失望。此后他未再露面，目前生死去向未知。

这位知情人士表示，美方认为内贾德有能力掌控「伊朗的政治、社会和军事局势」。不过，内贾德是如何被美国和以色列招募参与其中，仍有待揭晓。内贾德近年与伊朗领导人不和，指摘他们腐败。他数次被取消参选总统的资格，助手被捕，活动范围也被限制在德黑兰东部的家中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
16小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
14小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号生效 今日大致多云 最高气温约29度
社会
2小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
16小时前
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
2小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
18小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
15小时前
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
15小时前
黄雨｜上水打鼓岭多处水浸 停车场犹如泽国 多辆小巴死火坏车被困
突发
9小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT