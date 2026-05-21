《纽约时报》：美以原欲扶植伊前总统内贾德上台

《纽约时报》昨日报道，在伊朗战争爆发伊始，美国和以色列意图扶植与神权政府交恶的前总统艾哈迈迪内贾德（简称内贾德）上台掌权，实现领导层更迭。内贾德以强硬的反以和反美立场而闻名，且其在2005年至2013年担任总统期间，曾呼吁「将以色列从地图上抹去」，因此《纽时》这则报道令人意外。据美方消息人士称，这项计划很快就出了岔子。战争爆发首日（2月28日），以色列对内贾德位于德黑兰市中心的住所发动空袭。

强硬反美 曾吁消灭以色列

据内贾德助手透露，此次空袭意在将这位前总统从软禁中解救出来，但他却在空袭中受了伤。这次死里逃生让他对政权更迭计划感到失望。此后他未再露面，目前生死去向未知。

这位知情人士表示，美方认为内贾德有能力掌控「伊朗的政治、社会和军事局势」。不过，内贾德是如何被美国和以色列招募参与其中，仍有待揭晓。内贾德近年与伊朗领导人不和，指摘他们腐败。他数次被取消参选总统的资格，助手被捕，活动范围也被限制在德黑兰东部的家中。