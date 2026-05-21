瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录

宝可梦（Pokémon）卡牌近年掀起全球炒风，身价暴涨。瑞士一名年仅 20 岁的富豪千金，因童年爱好而与父亲共同累积了超过 6 万张宝可梦卡牌，不仅数量超越现时的健力士世界纪录，总估值更高达 5,000 万英镑（约 5 亿港元）。然而，由于近年针对珍贵卡牌的武装抢劫案层出不穷，出于安全考虑，这家人已将天价收藏移至机密保险库，并正考虑将这批「世界之最」全数打包放售。

孤僻女童靠卡牌建社交桥梁 数量超越金氏纪录

这名现时成为全球焦点的女孩名为乔琳娜（Jolina Gisele）。她的母亲透露，乔琳娜在 7 岁时性格内向，不擅长与人社交，父亲为了鼓励她，便与她一同收集宝可梦卡牌作为共同兴趣，借此打开与同学聊天和交朋友的话匣子。

乔琳娜因童年爱好而与父亲共同累积了超过 6 万张宝可梦卡牌，不仅数量超越现时的健力士世界纪录，总估值更高达 5,000 万英镑（约 5 亿港元）。乔琳娜IG

宝可梦（Pokémon）卡牌近年掀起全球炒风，身价暴涨。

这个当初为了拉近父女关系与协助女儿成长的温馨举动，随后演变成一场惊人的收藏计划。目前全球宝可梦卡牌的金氏世界纪录保持者收藏量为 48,339 张，而乔琳娜的藏品数量已突破 6 万张，且大多保存得极为完好。专业宝可梦卡牌交易商托马斯·科瓦奇（Thomas Kovacs）估计，整批收藏的价值远超 5,000 万英镑，部分极稀有单卡的价值更超过 100 万英镑。

握两张梦幻神卡「插画家皮卡丘」 满分版曾创亿元天价

在乔琳娜海量的收藏中，最受瞩目的莫过于两张极罕有的「插画家皮卡丘（Pikachu Illustrator）」卡牌。这款被收藏家奉为梦幻逸品的卡牌身价惊人：今年 3 月，美国一家拍卖行便以 140 万美元（约 1,090 万港元）售出一张同款卡牌。

今年早前，另一张获得鉴定机构 PSA 评为 10 分满分完美品相的「插画家皮卡丘」，更传出以 1,650 万美元（约 1.28 亿港元）的天价成交。

卡牌抢案频生「放家里太危险」 转存秘密仓库防盗

随著宝可梦卡牌市场在疫情期间迎来爆发性增长，天价卡牌亦成为了跨国犯罪集团的觊觎对象。全球近年频频发生针对卡牌的盗窃及抢劫案，今年 4 月法国就曾有武装歹徒闯入，强行抢走价值高达 27 万英镑（约 270 万港元）的卡牌；美国多间卡牌专门店亦屡遭雅贼光顾。

乔琳娜的母亲直言，以前女儿的卡片塞满了家里整整一个房间，但如今「把收藏放在家里实在太危险」。为了防盗与人身安全，他们早前已秘密将所有卡牌打包，护送至专业的机密保险库严密看管。

鉴于管理及保安压力，这家人目前倾向寻找合适的买家，将 6 万多张卡牌整批收购，而非拆散拍卖。乔琳娜的父亲感性地表示，这些卡牌见证了女儿的成长，他最希望未来能由真正懂卡、爱卡的收藏家接手，甚至将其安置于博物馆中公开展出。

不过父亲强调，无论买家最终开出多高的天价，乔琳娜童年最早期使用的那一本初代卡册，将会永远保留作为家族传家宝。他表示，卡册内承载著父女开展这段收藏旅程的起点，这份温暖的家庭回忆是无价的。