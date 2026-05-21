日本熊出没｜黑熊疯狂袭击画面曝光  岩手县男研发「驱熊棒」似足Chiikawa讨伐棒爆红

日本「熊害」问题日益猖獗，岩手县一名曾与野熊拼死肉搏而生还的59岁居民，近年凭借自身经验研发出一款专门用来击退熊只的「驱熊棒」，这款自卫工具近日在网上掀起热话，原因是其双叉设计的外形，酷似日本人气动漫角色Chiikawa（吉伊卡哇）所使用的「讨伐棒」，因而意外爆红热卖。

采菇遭母熊疯狂袭击 靠行山木棍死里逃生

据《读卖新闻》报道，研发这款防具的居民名为佐藤诚志。2023年9月，他在岩手县岩泉町早坂高原附近的山区采集野菇期间，突然遭到一只带着幼崽的母熊正面袭击。

根据佐藤提供的录像片段，在生死攸关的关头，佐藤随手挥动当时充当行山杖的一根1.6米长木棒，拼尽全力与母熊搏斗。影片中，黑熊多次猛力扑向他，形势十分凶险，他奋力顽抗，虽然最终手脚被抓伤，至今身上仍留有明显疤痕，但总算成功凭木棍将母熊赶走，保住了性命。他回忆道：「要不是有那支木棍顶著，脸部早就遭熊攻击，甚至可能连命都没了。」

结合猎人意见打造轻量防具 教授「要刺不要打」心法

这次与死神擦身而过的经历，让佐藤深刻体会到「与熊只保持安全距离」是活命的关键。为此，他著手研发专门的「驱熊棒」。他向当地的专业猎人请教并反复修改设计，最终制成杆身采用轻巧且坚固的铝合金防具，顶端则特意设计成双叉状。

为了让民众能应付动作敏捷的野熊，该系列共推出7款型号，长度介乎115至170厘米，当中最轻的款式仅重约500克。佐藤更在说明书中倾囊相授其防卫窍门，强调遇熊时「要刺，不要打」，因为高举棒子欲挥打时会露出防守空位，极易被熊只瞬间拉近距离；同时提示「刺中后要立刻缩回」，以防防具被力大无穷的熊只夺去。

港元$384起 青森警局亦采购

佐藤原本主要在网上售卖野菜、菇类和宠物用品，自去年春天将这款「驱熊棒」上架后，查询及订购电话便响个不停。时至今日，驱熊棒已累计卖出超过800支，预计本月内将会突破1,000支大关。每支售价折合约384至1,330港元不等（7,800至2.7万日圆），买家除了山区居民、登山客外，还包括需要派员到乡郊工作的电力公司、测量公司，甚至连青森县警察局都向他批量采购。

外形酷似Chiikawa讨伐棒 网民：连用途都一样

除了实用性之外，这款驱熊棒在网络上的爆红，很大程度归功于动漫粉丝的推波助澜。不少网民发现其双叉铝合金的外观，与人气动漫《Chiikawa》中主角们用来对付怪物的小型「讨伐棒」如出一辙，纷纷留言笑称：「这根本就是Chiikawa的讨伐棒吧！」、「这是『放大版』的讨伐棒啊」、「没想到连用途（讨伐怪物）都一模一样！」

面对日本多地日益严重的熊只冲突，佐藤诚志提醒大众，进入山区前除了配备驱熊棒，亦应携带哨子、警报器等装备。他直言，做好遇熊的心理准备并带齐防范工具，已成为当前日本民众必修的「生存课」。