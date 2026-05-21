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美国正式起诉古巴前总统劳尔谋杀罪 古方斥「为发动军事侵略找借口」

即时国际
更新时间：00:44 2026-05-21 HKT
发布时间：00:44 2026-05-21 HKT

美国和古巴紧张局势升级。路透社引述美国特朗普政府一名高级官员报道，美国司法部周三（20日）已正式起诉现年94岁的古巴前总统劳尔（Raul Castro）。此举是华盛顿对古巴政府施加极限施压的重大行动，标志著这两个冷战宿敌的关系跌至历史新低。

翻30年前旧帐 指涉击落美籍古巴流亡者民航机

据美国司法部官员指，针对劳尔的指控，源于1996年震惊国际的「兄弟救援」（Brothers to the Rescue）飞机堕毁事件。当时，总部设于迈阿密的古巴流亡者飞行员组织「兄弟救援」派出两架小型飞机，在佛罗里达海峡搜救逃离古巴的偷渡难民。然而，飞机遭到古巴军方战机击落，机上4人全部丧生。国际民航组织（ICAO）随后的调查报告指出，击落事件发生在国际领海范围。

事发时担任古巴国防部长的劳尔，被指对此负有直接责任。古巴政府过去一直坚称，军方是按「既定命令」击落入侵古巴领空的飞机，并强调劳尔当时并未下达具体开火指令。

根据美国法院记录显示，劳尔被控四项谋杀罪，包括一项「密谋杀害美国公民」罪名，还被控两项毁坏航空器罪名。美国还对其他与案件相关人士提出指控，另有五人被列为被告。

特朗普推进政权变更 警告绝不容忍「流氓国家」

报道指，迈阿密美国检察官办公室于周三（20日）举行仪式悼念该案死者，司法部随后配合仪式正式宣布起诉决定。当天正值1902年美国结束对古巴军事占领的纪念日，唯古巴现政府将此日子视为「美方干涉与掠夺」的象征。

特朗普在周三发表的声明中摆出极其强硬的姿态，指劳尔被起诉是重要时刻，强调美国正在解放古巴，又说：「美国绝不容忍一个包庇敌对外国军事、情报和恐怖活动的流氓国家，驻扎在距离美国本土仅90英里的地方。」外界预期，特朗普此举旨在加速推翻古巴的共产党政权。

鲁比奥抛亿元援助方案 古巴外长驳斥「虚伪」

与此同时，父母为古巴移民的美国国务卿鲁比奥，周三向古巴民众发表视像讲话，将古巴目前的电力、粮食及燃料严重短缺归咎于现任领导层，并提出美方可提供1亿美元的援助方案，试图建立「新关系」。

古巴外长布鲁诺·罗德里格斯（Bruno Rodriguez）随即在社交平台X反击，痛斥鲁比奥是「腐败和复仇主义利益集团的代言人」。不过，古巴并未明确拒绝该笔援助，罗德里格斯写道：「他不断谈论古巴并未拒绝的1亿美元援助方案，但鉴于美国经济封锁和能源绞杀带来的毁灭性影响，这种虚伪对任何人来说都是显而易见的。」

委内瑞拉模式翻版？古巴总统警告将现「血海」

报道表示，近年在特朗普政府的严厉制裁下，古巴正经历数十年来最严重的经济与能源危机。美方此次「司法起诉敌国元首」的手段，与早前对付委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolas Maduro）的策略如出一辙。今年1月3日，美军突袭加拉加斯生擒马杜罗并押解至纽约受审，特朗普随后在3月曾公开警告古巴「就是下一个」。

面对迫在眉睫的军事与司法威胁，古巴国家主席迪亚斯卡内尔在社交媒体表示，古巴是合法击落飞机，美国针对劳尔卡斯特罗提出的所谓指控，完全出于政治动机，唯一目的就是为美方妄图对古巴发动军事侵略寻找借口。

现任古巴总统迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）强调古巴不对外构成威胁，并严厉警告，美国对古巴的任何军事冒险行动，最终都将演变成一场「血海（bloodbath）」。

劳尔是古巴前领导人卡斯特罗的胞弟，二人革命成功上台后，担任古巴国防部长数十年。他于2008年接替卡斯特罗成为总统，并于2018年卸任，至今仍然是古巴政坛幕后的重要人物。

 

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