抛空油价｜「神准时机」盘后交易获利数千万港元 美国监管机构查3间公司

美国总统特朗普3月23日透过社交媒体宣布推迟打击德黑兰能源基础设施前几分钟，伦敦证券交易所集团（LSEG）爆发了一波盘后交易，短短几分钟内有超过8亿美元（近62.3亿港元）的美国和国际原油期货易手，引发外界质疑。美国商品期货交易委员会（CFTC）目前正在调查这波可疑交易，目前至少锁定3间公司调查。

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其中一间受查公司，是总部位于伦敦的投资公司Qube Research & Technologies，在这波可疑交易中赚了约500万美元（约3920万港元）。一间基金公司Forza Fund Ltd.获得了约1000万美元（约7835万港元）的收益。法国石油公司道达尔能源（TotalEnergies）交易部门Totsa则获利约20万美元（约157万港元）。

这些公司尚未被指控有不当行为。外媒报道，期货市场的监管机构，正在调查是否有知情人士事先知晓特朗普的贴文，并利用该资讯进行交易，或泄露给可能进行交易的人。CFTC接触的一些公司表示，他们的交易决策，是基于特朗普发文前约15分钟出现的一则新闻标题。

特朗普改变主意后，美国油价下跌了多达13%，这些把握时机进行的交易从中获利。根据成交量调整后的平均价格，当天至少有5家公司从原油期货交易中获利500万美元或更多。