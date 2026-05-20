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德国华裔夫妇疑获取军事技术资讯 被指扮成翻译或汽车制造商员工

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更新时间：19:45 2026-05-20 HKT
发布时间：19:45 2026-05-20 HKT

德国警方周三在慕尼黑拘捕了一对夫妇，指控他们「为中国情报机构工作」，试图获取具有军事用途的先进技术资讯。这对夫妇是德国公民，姓名分别为Xuejun C. 和Hua S.。警方正在搜查他们在慕尼黑的住所和工作场所。

德国联邦检察院称，这对夫妇「伪装成翻译或汽车制造商的员工」，与德国大学和研究机构的众多学者建立联系，特别是在航空航天工程、电脑科学和人工智能领域的教员。

检方指出，一些科学家随后「被诱骗前往中国」，理由是为平民听众进行有偿讲座，但实际上听讲座的是国有军工企业的员工。

除了被捕的2人，德国检方也正在对柏林、慕尼黑和德国其他几个地方的10名「未被怀疑犯有任何罪行但可能是证人的人员」采取「进一步措施」。

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