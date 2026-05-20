宫岛大圣院「灵火堂」遭焚毁 内存1200年「不灭之火」
更新时间：18:54 2026-05-20 HKT
发布时间：18:54 2026-05-20 HKT
发布时间：18:54 2026-05-20 HKT
日本广岛初日市宫岛山顶附近的一座寺庙建筑被大火彻底烧毁。所幸无人伤亡。这座名为「灵火堂」的建筑，据说保存着弘法大师空海（佛教真言宗创始人）修行时使用的圣火，持续燃烧了1200多年。
周三上午约8时半，消防部门接获寺庙人员报案告，称位于宫岛弥山山顶附近大圣院的「灵火堂」发生火灾。火势在大约2小时后基本扑灭，但「灵火堂」已完全烧毁，所幸无人受伤。
相关新闻：富山大法寺︱ 570年历史古刹大火正殿全毁 国宝级画作或成灰烬
根据寺庙介绍，「灵火堂」内有一团持续燃烧了1200多年的圣火，其历史可追溯至公元806年，当时空海大师曾在此修行。
宫岛市政府在火灾发生后呼吁游客及其他人员不要进入弥山，通往山顶的宫岛缆车也停运。
最Hit
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
2026-05-19 19:47 HKT
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
2026-05-19 19:03 HKT
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
2026-05-19 17:45 HKT