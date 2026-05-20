宫岛大圣院「灵火堂」遭焚毁 内存1200年「不灭之火」

日本广岛初日市宫岛山顶附近的一座寺庙建筑被大火彻底烧毁。所幸无人伤亡。这座名为「灵火堂」的建筑，据说保存着弘法大师空海（佛教真言宗创始人）修行时使用的圣火，持续燃烧了1200多年。



周三上午约8时半，消防部门接获寺庙人员报案告，称位于宫岛弥山山顶附近大圣院的「灵火堂」发生火灾。火势在大约2小时后基本扑灭，但「灵火堂」已完全烧毁，所幸无人受伤。

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根据寺庙介绍，「灵火堂」内有一团持续燃烧了1200多年的圣火，其历史可追溯至公元806年，当时空海大师曾在此修行。

宫岛市政府在火灾发生后呼吁游客及其他人员不要进入弥山，通往山顶的宫岛缆车也停运。