西班牙服饰品牌Mango创办人堕谷亡或涉谋杀 长子拘留受查

西班牙知名时尚服饰品牌Mango创办人安迪奇（Isak Andic）坠崖身亡案件出现重大逆转，由意外死亡案改向谋杀案侦办。西班牙警方19日证实，已拘留死者长子乔纳森（Jonathan Andic）向其问话。



事发于2024年12月，当时71岁的安迪奇与与乔纳森在巴塞隆拿近郊远足，期间从逾100米、部分报道称约150米高的悬崖坠落身亡，乔纳森是唯一目击者。

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据了解，乔纳森已被带往西班牙东部马尔托雷尔法院接受讯问。由于调查仍在进行中，警方未能公开细节。安迪奇家族发言人证实乔纳森因父亲死亡案受查，但拒绝透露更多内容。

警方最初将案件列为意外，并一度结案，后来发现乔纳森供词前后不一致，不排除涉及谋杀，2025年10月重启调查。

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坠崖位置特殊 不似意外

当地媒体披露，安迪奇坠崖地点地势特殊，警方认为「难在没有外力情况下发生意外」。加上远足当天，据指乔纳森以希望与父亲单独谈话为由，要求随行保镳先离开，令案件增添疑点。尽管目前尚未公开指控乔纳森的罪名，也未发现直接指向谋杀的证据，警方认为综合迹象显示，此案恐非单纯意外。

安迪奇生于土耳其伊斯坦布尔，1960年代随家人移居西班牙加泰隆尼亚，1984年创立Mango，成功将品牌打造为可与Zara竞争的全球快时尚龙头之一。Mango目前在全球拥有约2900家门市，去年营收达38亿欧元（约345亿港元），创历史新高。安迪奇去世时身价约45亿美元（约352.5亿港元），乔纳森是家族继承人之一，并担任公司副董事长。