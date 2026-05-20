美国男冷血杀妻藏尸 秒结新欢再用亡妻戒指求婚

美国威斯康辛州一名43岁男子，涉嫌杀害结缡多年的妻子并弃尸后，随即将facebook感情状态改为「丧偶」，然后迫不及待上交友软件Tinder找新欢。

令人发指的是，他竟然还拿亡妻的结婚戒指，向刚认识没多久的新女友求婚成功。直到警方在两人爱巢的垃圾桶内验出失踪妻子的血迹，才揭穿冷血人夫的恐怖真面目。

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Aaron Nelson / Dodge County Sheriff‘s Office

据Law and Crime报道，现年43岁的纳尔逊（Aaron Nelson），因涉嫌谋杀妻子亚历克西斯（Alexis Nelson）并藏匿尸体被捕。

法院文件显示，这对夫妻于2025年3月29日最后一次共同现身，在住处河狸坝（Beaver Dam）当地一间便利店内的闭路电视拍下身影。随后，亚历克西斯的手机讯号显示她移动到大约48公里外的桑普雷里市（Sun Prairie），从此人间蒸发。

假名新帐号卖「丧偶」人设

纳尔逊被发现购买了一个容量高达32加仑（约121升）的巨型垃圾桶。妻子失踪仅仅几天后，他便以「詹姆士．尼尔森（James Nelson）」的假名开设新facebook帐号，感情状态直接设定为「丧偶」。

Alexis Nelson / Dodge County Sheriff‘s Office

2025年4月30日，纳尔逊透过知名交友软件Tinder成功匹配到一名新女友。这名新欢向调查人员坦承，两人进展极快，在2025年5月底前就已经同居。然而，当警方上门向这名新女友问话时，眼尖的办案人员瞬间注意到她手上戴着闪亮的订婚戒指，经比对证实是属于失踪的亚历克西斯的戒指。

巨型大垃圾桶 验出妻血迹

随后警方于2025年6月，在纳尔逊与新未婚妻的爱巢中，搜出上述提到那个巨型垃圾桶，经过科学鉴证验出内部有亚历克西斯的血迹。不仅如此，警方出动的专门搜尸犬，在住家嗅出腐烂遗体的气味。

尽管纳尔逊遗体至今未找到，警方上周依一级故意谋杀罪及隐匿尸体罪将他逮捕归案。纳尔逊被关押在道奇县监狱，法官裁定以100万美元（约783万港元）的巨额现金保释金移送法办，全案预计于5月28日再度开庭审理。