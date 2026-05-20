Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星罢工︱劳动部长亲自调解劳资达初步协议 工会推迟罢工至另行通知

即时国际
更新时间：22:34 2026-05-20 HKT
发布时间：12:32 2026-05-20 HKT

记忆体主要制造商南韩三星电子工会与资方谈判破列，原定21日（周四）起罢工18天。工会不资方「拖字诀」，周三一度扬言如期罢工，但南韩劳动部长金荣训亲自介入调解后，双方重回谈判桌并达成初步协议。工会宣布罢工暂停，直至另行通知，以便就初步的工资协议进行投票表决。

相关新闻：三星罢工 ｜ 南韩法院裁决罢工不得影响生产 三星工会：罢工照常举行

近4.8万名员工原定参加罢工。工会主席崔承浩告诉记者，投票将于22日至27日举行投票，较早前的发布的通知提早一天。

三星电子与工会就奖金发放上限等经历数日谈判，路透社先前报导称，双方在如何分配绩效奖金的问题上存在分歧，分歧点在于如何在三星集团利润丰厚的记忆体业务和亏损的逻辑晶片业务之间分配奖金。

崔承浩表示，双方已就如何向亏损业务分配利润达成一致，并将很快在工会网站上公布暂定方案的细节。他还补充说，预计工会成员将批准这项薪资协议。他说：「我们将尽最大努力稳定三星电子未来的劳资关系。」

三星占韩国出口总额的近四分之一，也是全球最大的记忆体晶片制造商。在人工智能（AI）热潮导致晶片短缺的当下，一旦生产中断可能会加剧价格上涨。 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
7小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
9小时前
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
10小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
6小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
6小时前
契妈黄夏蕙爆李泳豪分手内情  认契仔非富二代委屈杨思琦：忍无可忍先走  望各界原谅李泳汉
契妈黄夏蕙爆李泳豪分手内情  认契仔非富二代委屈杨思琦：忍无可忍先走  望各界原谅李泳汉
影视圈
6小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....
元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....
饮食
6小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
5小时前
帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？FG被逼做楼奴掀热议 过来人痛揭下场：最后一毫子都冇｜Juicy叮
帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？过来人痛揭下场：最后一毫子都冇 FG被逼做楼奴掀热议｜Juicy叮
时事热话
6小时前