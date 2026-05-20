三星罢工︱劳动部长亲自调解劳资达初步协议 工会推迟罢工至另行通知

记忆体主要制造商南韩三星电子工会与资方谈判破列，原定21日（周四）起罢工18天。工会不资方「拖字诀」，周三一度扬言如期罢工，但南韩劳动部长金荣训亲自介入调解后，双方重回谈判桌并达成初步协议。工会宣布罢工暂停，直至另行通知，以便就初步的工资协议进行投票表决。

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近4.8万名员工原定参加罢工。 工会主席崔承浩告诉记者，投票将于22日至27日举行投票，较早前的发布的通知提早一天。

三星电子与工会就奖金发放上限等经历数日谈判， 路透社先前报导称，双方在如何分配绩效奖金的问题上存在分歧，分歧点在于如何在三星集团利润丰厚的记忆体业务和亏损的逻辑晶片业务之间分配奖金。

崔承浩表示，双方已就如何向亏损业务分配利润达成一致，并将很快在工会网站上公布暂定方案的细节。他还补充说，预计工会成员将批准这项薪资协议。他说： 「我们将尽最大努力稳定三星电子未来的劳资关系。」

三星占韩国出口总额的近四分之一，也是全球最大的记忆体晶片制造商。在人工智能（AI）热潮导致晶片短缺的当下，一旦生产中断可能会加剧价格上涨。