伊朗局势｜特朗普称下令攻击前1小时刹停 伊如下周初未妥协会遭「沉重打击」

美国总统特朗普当地周二（19日）表示，美方可能需要对伊朗发动另一次「沉重打击」，并披露他原本已下令于当天恢复军事行动，但在下达攻击指令前仅一小时，因应多个海湾盟友请求及宣称谈判取得进展，才决定暂缓行动。特朗普强调，留给伊朗重返谈判桌的时间有限，若未能达成协议，军事攻击或于本周末至下周初之间重启。

特朗普已听取军事选项简报

特朗普在白宫向传媒透露，他原定于周二下令发起攻击，但在最后关头收到盟友消息指谈判有进度，遂决定给予数天宽限期。他形容德黑兰领袖目前正「恳求」达成协议，但他重申美方的底线清晰：「我们不能让他们拥有核武。」特朗普指出，若未来两三天（即周五至周日）或下周初仍无结果，美方将毫不犹豫采取行动。

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据美国媒体《Axios》报道，特朗普于周一晚已召集副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思及中情局局长拉特克利夫等国家安全高层开会，听取军事选项简报。消息指，特朗普目前倾向以强硬军事手段迫使伊朗在谈判中让步。此外，特朗普提到中国国家主席习近平已向其承诺，中方不会向伊朗提供武器。

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万斯指美方备有后备方案

副总统万斯补充，美伊谈判虽有进展，但美方已准备好重启军事行动的后备方案。针对外传伊朗可能将浓缩铀转交俄罗斯，万斯澄清这并不在华府的计划内，伊朗亦未提出相关要求。

面对美方压力，伊朗方面则展现强硬姿态。伊朗副外长加里巴巴迪表示，全国将团结坚决应对任何形式的军事侵略；军方发言人更警告，若敌对势力再次侵略，伊朗将采取新手段并开辟「新战线」反击。伊朗国会官员认为，特朗普暂缓攻击是因为意识到将面临果断的军事回应。

德黑兰方面同时向美方提出一份最新和平方案，条款包括要求美军撤出靠近伊朗的地区、解除经济制裁、释放冻结资金，以及就战争造成的破坏支付赔偿。然而，美方高级官员透露，该提案与先前被特朗普批评为「垃圾」的方案并无本质差异，目前谈判尚未见到重大突破。

