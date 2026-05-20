伊朗局势｜万斯称和谈取得大进展 惟美媒指「进展甚微」 传美以最快下周重启军事打击

美伊局势在「停火」与「开战」的边缘剧烈拉扯，美国副总统万斯于5月19日表示，美国与伊朗的谈判已取得「重大进展」，但美方同时已准备好重启军事行动的「B方案」。然而，美媒随即引述官员及调解方消息「打脸」，指双方在核心议题上分歧巨大，和谈实际上原地踏步，美以两国甚至已著手准备最快于下周重启军事打击。

万斯：谈判正取得良好进展 惟「B方案」已就绪

万斯在白宫记者会上表示，美国的核心目标是确保伊朗无法获得核武。他指，在开战的首六个星期内，美军已成功削弱了伊朗的常规军事能力。目前美方正按照总统特朗普的指示与伊方进行谈判，并释出乐观信号，包括声称双方正在进行大量的「来回沟通」，并取得了良好进展，他认为伊朗方面同样希望达成协议。

不过，万斯亦罕有释出威吓，直言为了阻止伊朗拥有核武，美国随时可以重启军事行动，这套「B方案」已经准备就绪。但他强调，这并非特朗普或伊朗人民所乐见的结果。

万斯在白宫记者会上表示，美国的核心目标是确保伊朗无法获得核武。美联社

报道引述地区调解方及美国官员的消息指出，美伊谈判实际上「进展甚微」，伊朗的立场至今没有发生任何显著变化。美联社

华尔街日报：伊朗立场强硬 双方分歧依旧

尽管白宫高调唱好，但《华尔街日报》（WSJ）同日的报道却描绘出截然不同的权力博弈。报道引述地区调解方及美国官员的消息指出，美伊谈判实际上「进展甚微」，伊朗的立场至今没有发生任何显著变化，并坚守四大核心诉求：结束敌对状态、获得经济缓解（解除制裁）、赔偿战争损失，以及在战略水道霍尔木兹海峡发挥监督作用。

报道特别提到，针对美国要求伊朗「终止或长期暂停核计划」的底线，双方仍处于极度对立的僵局。

地区消息：美以正准备最快下周发动袭击

就在特朗普日前因海湾国家元首劝说而宣布「暂缓」原定周二（19日）的军事行动后，中东内幕人士透露，这短暂的和平窗口可能随时关闭。

有地区消息人士向媒体爆料，鉴于谈判流于表面，美国与以色列军方并未放松戒备，双方正紧锣密鼓地为未来几天内重启军事打击作准备。部分知情人士甚至直指，若谈判在未来数日内彻底破裂，美以联合袭击「最早可能在下周就会发动」。