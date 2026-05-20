英国退休金制度响警号 1500万人恐晚年堕贫穷线

英国政府退休金委员会周二（19日）发表报告，揭示英国正面临日益严重的退休储蓄不足问题。报告指出，现时英国至少有1,500万人的退休金储备未能达到基本生活需求，若政府未能及时推动体制改革，未来陷入此困境的人数恐将扩大至1,900万人，届时将对国家公共财政与社会福利体系造成沉重打击。

改革刻不容缓 四成半劳动人口零储蓄

该份由现任首相施凯尔（Keir Starmer）去年重新启动的委员会报告指出，大量英国民众在退休后恐将面临财务困境，甚至需要完全依赖国家救济维持生计。这项长年累积的储蓄不足问题，正逐步演变为影响英国经济与社会稳定的结构性危机。

报告指出，现时英国至少有1,500万人的退休金储备未能达到基本生活需求，若政府未能及时推动体制改革，未来陷入此困境的人数恐将扩大至1,900万人，届时将对国家公共财政与社会福利体系造成沉重打击。美联社

数据显示，目前高达45%处于劳动年龄的成年人，完全没有参与任何退休金储蓄计划，而其中接近半数并非长期失业，而是拥有稳定工作收入的在职人士。

在现行的自动加入退休金制度（Auto-enrolment）下，雇主必须为员工开设退休金户口，总供款比例至少为薪金的8%（员工负担5%、雇主负担3%）。然而，中低收入群体极为脆弱，约有一半人仅以该最低标准进行供款。委员会直言，现有的供款水平早已追不上未来的退休生活开支。

零工经济拉低参与率 三成人提早「清空」户口

报告同时点出新兴就业模式带来的隐忧。随著零工经济与弹性就业普及，全职自由工作者（Self-employed）中仅有4%保持定期为退休储蓄的习惯，年轻自由工作者的参与率更形低迷，未来恐有更多人缺乏保障。

此外，退休金被提前动用的现象亦十分普遍。约30%的私人退休金帐户，在达到法定最早可提领年龄时便随即被启动，当中约有一半的个案更是选择「一次性全数提领」。据调查，这些资金大多被用于购买汽车、旅游或房屋翻新等中短期消费，而非作长远的退休规划。

两性退休贫富悬殊 官方称未来退休族恐更穷

性别储蓄差距同样成为报告焦点。数据显示，即将面临退休的女性，其私人退休金中位数仅为8.1万英镑（约81.5万港元），几乎只有男性（15.6万英镑，约157万港元）的一半。这反映出女性在薪酬差距、因照顾家庭而中断职涯等因素下，在退休储蓄上面临长期劣势。

对于这份隐忧重重的报告，英国退休金政务次官贝尔（Torsten Bell）回应时承认，虽然英国民众近年已逐步恢复储蓄习惯，但目前的进展与成果仍远远不足。他明确警告，若不持续推动结构性改革，未来的退休人士将面临比现今长者更加贫困的命运。