南韩星巴克推「坦克日」宣传 被指触碰光州事件伤痛惹民愤 CEO辞职

南韩星巴克（Starbucks Korea）近日因一场市场行销活动引发全民愤怒。该公司在 5 月 18 日「光州民主化运动」纪念日当天，推出名为「坦克日」（Tank Day）的促销活动，文案内容被指公然挑衅民主运动受难者家属及国民感情。负责经营南韩星巴克的传统零售巨头Shinsegae Group已于 19 日宣布，即时解雇南韩星巴克行政总裁孙正贤（Sohn Jeong-hyun）。

「坦克」与「哒」声 揭开历史伤疤

引发争议的行销活动旨在推广名为「Tank」系列的随行杯，广告标语写道：「伴随『哒！』（Tak）一声放到桌上」。然而，活动发布之日正值光州事件 46 周年，其关键词触动了韩国社会极其敏感的历史神经，事关1980 年 5 月，全斗焕军政府派遣军队及坦克进入光州暴力镇压示威学生与平民，造成数百人死亡或失踪。『哒！』声被指影射 1987 年首尔大学生朴钟哲遭酷刑致死案。当时警方辩称调查人员仅是「拍了一下桌子，那孩子就『哒』的一声倒地死亡」，此荒谬说法当年引发极大民愤。

总统李在明痛斥：卑劣者的行为

南韩总统李在明周一出席光州悼念活动时，在社交媒体上表达「愤慨」，要求星巴克向受难者家属道歉。李在明批评该活动玷污了光州市民流血抗争的历史与受害者，形容这是「卑劣者（degenerate peddler）」的行为。

Shinsegae Group主席 孙正贤（Son Jung-hyun）随后发表公开道歉，表示行销内容深度伤害了公众及遗属感情，身为集团代表深感愧疚并致以最深切的歉意。

消费者发起抵制 股价应声下跌

尽管南韩星巴克在活动上线数小时内紧急撤下文案并道歉，但未能平息民愤，大量网民在社交平台展示取消星巴克会员资格、删除应用程式及申请储值卡退款的截图，呼吁全民抵制。

受此事件影响，持有韩国星巴克 67.5% 股权的SCK Company，其股价在首尔股市收市下跌 5.5%。

星巴克全球总部（Starbucks Global）于周二发表声明，向光州人民及客户致歉，强调已采取领导层问责行动，并正展开全面内部调查，将实施更严格的审核标准与员工培训，确保类似悲剧不再发生。